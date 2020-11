"Cura da un milione di dollari". Svelato il cocktail dato a Trump

La cura che ha ricevuto Donald Trump quando è stato affetto da Covid-19 è stata paragonabile alla kryptonite di Superman. È quanto ha affermato Ilaria Capua nel corso della trasmissione Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1.

"È una cura da presidente"

" Gli hanno fatto una dose sostanziosa di anticorpo monoclonale, che è tipo un missile terra aria e che blocca il virus quando sta entrando nel sangue e quindi non riesce a provocare malattia. Ma questa non è una medicina per tutti, è costosissima, la sua cura sarà costata moltissimo, si parla di un milione di euro. È una cura da presidente ", ha affermato la direttrice dell'UF One Health Center della Florida.

La virologa, ormai conosciuta al grande pubblico per le sue ospitate in televisione, ha affermato tra le righe che la guarigione di Trump non è certamente fruibile al grande pubblico perché molto costosa. “ Trump è stato capace di dare il peggiore esempio possibile, perché ha avuto un trattamento da Superman, tipo kryptonite ".

Insomma, che un Presidente degli Stati Uniti possa anche ricevere un trattamento "sostanzioso" non è certamente uno scandalo, probabilmente sarebbe capitata la stessa cosa anche ad altri capi di stato. Piuttosto, il trattamento ricevuto da Trump fa ben sperare perché è la più valida alternativa al vaccino, stiamo parlando degli anticorpi monoclonali.

Come funziona la cura con gli anticorpi

Nelle pagine del giornale ci siamo occupati proprio del "caso Trump" e del trattamento sperimentale a lui riservato: l'infusione, infatti, è stata effettuata in un numero ancora poco significativo di volontari positivi al Covid ma comunque in condizioni di salute non tali da risultare necessario il loro ricovero in ospedale. La stessa Food and Drug Administration (ente governativo che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici), visto il livello sperimentale della cura, non ha dato il via libera alla sua somministrazione alla popolazione, neppure con procedure d'urgenza.

In ogni caso, a Donald Trump è stata somministrata questa terapia utilizzando il dosaggio massimo degli anticorpi monoclonali prodotti dalla Regeneron Pharmaceuticals Inc., azienda farmaceutica americana. Creati in laboratorio utilizzando come base di partenza proprio gli anticorpi prelevati dai pazienti già guariti dal Covid, i Mab sarebbero indicati in particolar modo per coloro che possiedono un sistema immunitario deficitario.

La selezione e l'estrazione dal plasma degli anticorpi più efficaci nella lotta al Coronavirus dai pazienti guariti non è comunque un procedimento semplice. Innanzi tutto perchè all'organismo dell'infetto occorrono tra i 7 ed i 10 giorni per produrre anticorpi dinanzi ad un nuovo virus, e poi per il fatto che non tutti quelli messi in campo dal sistema immunitario hanno la stessa forza ed efficacia.

Ecco l'anticorpo "Lilly"

Nelle scorse ore, ilgiornale.it si è occupato di un'altra ottima notizia che arriva sempre dagli Stati Uniti, questa volta grazie all'azienda Eli Lilly: è stata approvata la prima cura con l'anticorpo monoclonale Bamlanivimab, il primo trattamento autorizzato per l'uso sulla popolazione. La Food and Drug Administration (Fda), infatti, ha dato il via libera a questa sperimentazione per le persone con sintomi lievi o moderati di Covid-19 non ancora ricoverate.