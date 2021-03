Gli elettori bocciano Biden: "Non è mentalmente idoneo"

Metà dei potenziali elettori degli Stati Uniti teme per la salute mentale del presidente Joe Biden. Il dato è emerso da un sondaggio pubblicato da Rasmussen Reports, secondo il quale il nuovo inquilino della Casa Bianca non sarebbe “ fisicamente e mentalmente all'altezza" del suo incarico. Il 50 per cento dei partecipanti al sondaggio ha espresso seri dubbi riguardo alle condizioni di salute del presidente, mentre il 48 per cento avrebbe fiducia nelle sue capacità.

I dubbi di gran parte dei cittadini statunitensi sarebbero dettati da una serie di episodi che hanno fatto scattare l'allarme riguardo alle condizioni psicofisiche di Biden. Primo tra tutti il mancato confronto con la stampa del presidente, che è entrato in un " silenzio ufficiale " di 50 giorni dal 20 gennaio. Da quando si è insediato alla Casa Bianca, Joe Biden non ha ancora rilasciato una conferenza stampa, cosa che ha fatto nascere perplessità ed inquietudine sul motivo di tale decisione. Nella storia della presidenza americana nessun presidente si era tenuto lontano dalla stampa così a lungo, ed ora gli elettori si chiedono il perché.