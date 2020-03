Usa, via libera al test rapido che rivela in 5 minuti la positività al Covid-19

Gli Stati Uniti hanno approvato l'uso di un nuovo test diagnostico per il coronavirus, in grado di processare i risultati in pochi minuti. Il nuovo test super-rapido, infatti, può rivelare la positività al Covid-19 in soli 5 minuti.

Venerdì, i funzionari della Food and Drug Administration, l'ente governativo Usa che regola i prodotti alimentari e farmaceutici, hanno approvato il test per il coronavirus, in grado di fornire risultati positivi in 5 minuti. Per rivelare la negatività al coronavirus, invece, al dispositivo serviranno 13 minuti.

Ad elaborare il nuovo meccanismo di diagnosi sono stati gli Abbott Laboratories, spiegando che si tratta di un dispositivo portatile. " Ciò che rende questo test così diverso - hanno sottolineato- è dove può essere utilizzato: al di fuori delle quattro mura di un ospedale tradizionale, come nell'ufficio dei medici o nelle cliniche di pronto soccorso ". Il nuovo dispositivo, infatti, è composto da una scatola leggera, dalle dimensioni di un piccolo tostapane.

BREAKING: We’re launching a test that can detect COVID-19 in as little as 5 minutes—bringing rapid testing to the frontlines. https://t.co/LqnRpPpqMM pic.twitter.com/W8jyN2az8G — Abbott (@AbbottNews) March 27, 2020

Il produttore prevede di consegnare al sistema sanitario statunitense 50mila di questi test al giorno, "a partire dalla prossima settimana" e, per questo, sta intensificando la produzione, a seguito dell'autorizzazione da parte della Food and Drug Administration al suo utilizzo.