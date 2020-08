Usa, violenta esplosione a Baltimora: un morto e numerosi feriti

Terrore a Baltimora, città degli Stati Uniti d'America situata nello Stato del Maryland. Diverse case che sorgono nella zona nord-occidentale del popoloso centro abitato sono saltate in aria: secondo le prime informazioni diffuse dai vigili del fuoco intervenuti sul posto una donna è morta mentre cinque persone sono ferite in modo grave. Diversi cittadini, forse anche alcuni bambini, sono ancora sotto le macerie: i pompieri, circa un centinaio, sono ancora al lavoro per salvare chi è rimasto intrappolato.



Il portavoce del municipio, James Bentley, ha riferito a "Nbc News" che la deflagrazione, avvenuta intorno alle 10 ora locale, è avvenuta su Reisterstown Road. Almeno tre sarebbero le abitazioni coinvolte. Secondo alcune fonti di stampa all'origine dell'accaduto potrebbe esserci una fuga di gas.

Le immagini diffuse dai vigili del fuoco sono spaventose e mostrano le macerie sparse per decine di metri liungo le strade di Baltimora. Testimoni hanno detto alla Cbs locale che poco prima dell'esplosione si è sentito un "forte odore di gas" che si è diffuso in nella zona carattrizzata dal verde e da case basse. La deflagrazione è stata così potente che è stata avvertita a chilometri di distanza. Lo spostamento d'aria ha, inoltre, mandato in frantumi i vetri di decine di abitazioni. Per motivi di sicurezza tutta la zona è stata transennata.