Vaccino, Mosca brucia Londra: "Da domani si prenota la dose"

A 24 ore dall'approvazione del vaccino Pfizer/BioNtech da parte dell'ente regolatore inglese, Mosca risponde e brucia Londra sui tempi. La campagna di vaccinazione di massa contro il Covid-19 comincia domani. Da venerdì 4 dicembre partono le prenotazioni per lo Sputnik V, poi, da sabato si inizia. Lo ha annunciato sul suo blog, il sindaco della capitale russa Serghei Sobyanin. " In coordinamento con il governo, iniziamo ad offrire da domani appuntamenti online agli operatori educativi e sanitari, così come ai lavoratori dei servizi sociali della città –, ha detto Sobyanin –. L'elenco (di chi potrà vaccinarsi, ndr) sarà ampliato nelle prossime settimane man mano che arriveranno nuovi lotti del vaccino. I centri di vaccinazione apriranno il 5 dicembre ".

A dare il “via libera” alla vice premier Tatiana Golikova è stato il presidente Vladimir Putin in persona, come riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. “Organizziamo il processo in modo che la vaccinazione su larga scala inizi alla fine della settimana prossima”, aveva detto Putin, ieri, a Golikova. Poi, oggi, l'annuncio che cambia le carte in tavola nella corsa al vaccino. Secondo il presidente russo, due milioni di dosi dell'antidoto sperimentale Sputnik V sarebbero già state prodotte o lo saranno nei prossimi giorni e ciò dovrebbe permettere a medici, insegnanti, dipendenti dei servizi essenziali, anziani e coloro che soffrono di diabete, obesità e ipertensione di ricevere le due dosi necessarie. Gratuite e su base volontaria.

Saranno 70 i presidi sanitari in cui dalle 8 alle 20 verrà erogato il vaccino anti Covid. Basta prenotarsi online, presentarsi al centro di vaccinazione con passaporto, polizza di assicurazione medica obbligatoria e certificato di lavoro che indichi la posizione. Poi, in 15 minuti l'iniezione mantenuta sotto zero è pronta per essere iniettata. Passata mezz'ora sotto supervisione del personale, al vaccinato verrà rilasciato un certificato firmato di un medico.

Il vaccino Sputnik V, sviluppato dal Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology, è stato presentato all’Onu a margine della 31esima sessione speciale dell’Assemblea generale sul coronavirus. La percentuale di efficacia è del 91,4%, una dose costa meno di dieci dollari e si può conservare tra i 2 e gli 8 gradi centigradi. Ora il vaccino russo si trova ancora in fase 3, che corrisponde alla sperimentazione sui volontari, compresi gli anziani e i malati cronici. Dopo una seconda analisi dei risultati clinici, regista Ria Novosti, lo Sputnik V ha registrato un'efficacia al 95%, ed è ufficialmente nell'elenco dei dieci vaccini al mondo più vicini alla produzione di massa. Sono già state immesse in circolazione più di 117mila dosi e si prevede di produrne oltre due milioni entro la fine dell'anno. Per ora è bandita la vendita al dettaglio.