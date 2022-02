Viaggio nella Londra post-Covid libera dalle restrizioni

Londra - L’Inghilterra ha rimosso quasi tutte le restrizioni. Non c’è più bisogno di distanziamento sociale, di mascherine, di fare vedere un passaporto vaccinale. La vita è come quella pre-Covid. Boris Johnson è stato criticato per questa scelta. Alcuni dicono che è puramente strategica, figlia di uno scandalo scoppiato nel governo: i suoi ministri avevano organizzato una festa privata durante il picco della pandemia. Mentre i comuni cittadini venivano multati se violavano il coprifuoco, i politici festeggiavano senza prestare attenzione alle regole che avevano imposto. Da qui l'accusa: Johnson ha rimosso le restrizioni per salvarsi la faccia. Resta comunque il fatto che ha deciso di ridare ai propri cittadini la libertà e i diritti più fondamentali.

Per arrivare a Londra, in aereo, sono richieste le mascherine FFP2: queste regole vengono imposte dall’Italia. In aeoroporto, appena si scende dall’areo, ci si può togliere immediatamente la mascherina, anche al chiuso, senza sentirsi in colpa. Alla stazione di Gatwick ci sono persone che abbracciano i propri cari, che chiacchierano tra loro, che si avviano verso casa con serenità. Un signore scozzese ci racconta che non sa se tornare in Italia, dove solitamente fa le vacanze, per via delle restrizioni. Da sempre vengono nel Belpaese da tutto il mondo per apprezzare l’unicità della sua bellezza, la sua storia, la sua cultura. "Ora, però - ci spiega - continua a imporre le regole più dure contro il Covid, anche mentre il resto del mondo inizia già ad adattarsi a un futuro post-pandemico, e nonostante abbia un tasso di vaccinazione tra i più alti del mondo" .

In Inghilterra c'è ovunque un’atmosfera di rinascita. I pub e i locali sono colmi di gente che pensa a divertirsi. E da un po' sono tornati anche i concerti. Gli inglesi, insomma, hanno deciso di tornare a vivere come prima della pandemia. Al momento l'impatto sul sistema sanitario nazionale è nullo. Ormai il Covid-19 non ha più lo stesso impatto che aveva all’inizio. Ma soprattutto ci sono nuove cure per trattare chi si ammala in forma grave. E così, dopo aver preservato la vita, si sta facendo di tutto per renderla degna di essere vissuta.