"Quella droga". Il video fake dei russi contro Zelensky

La propaganda russa fa di tutto per screditare Zelensky agli occhi del suo popolo creando fake news ad arte ma, a volte, sono talmente macroscopiche da risultare subito inverosimili. Un video che sta girando sui social ritrae il presidente ucraino durante una videochiamata: computer ben in vista, scartoffie sopra la sua scrivania ma, soprattutto cocaina. Il montaggio ad arte è stato operato dalla propaganda russa che ha modificato il girato originale pubblicato dallo stesso Zelensky il 6 marzo scorso sul proprio account Instagram.

Perché è un falso

Eliot Higgins, fondatore e direttore creativo di Bellingcat, un gruppo di giornalismo investigativo con sede nei Paesi Bassi e specializzato in verifica dei fatti e intelligence open source, ha pubblicato su Twitter le due versioni dei video, quella vera e l'altra fasulla come potete vedere in fondo al pezzo. " Gli account filo-russi stanno attualmente condividendo un video (a sinistra) in cui è stato aggiunto digitalmente un grosso mucchio di cocaina per diffamare Zelensky. Il video originale (a destra), senza cocaina, lo trovate qui ", afferma Higgins ai suoi lettori, linkando l'originale senza polvere bianca pubblicato su Youtube.

I precedenti contro Zelensky

Ma non è la prima volta che si verifica un fatto del genere nei confronti del presidente ucrano: il politico di nazionalità ucraina ma filorusso Ilya Kiva, il deputato disertore espulso dal Parlamento che ha pubblicamente sostenuto le azioni della Russia, è apparso sui media finanziati dal Cremlino per propagare la diffamazione sull'uso di droghe di Zelensky. " È un tossicodipendente. Cocaina" , aveva affermato Kiva sul primo canale russo come riportato dal The Mirror. " Anche la sua dipendenza dalla cocaina distorce la realtà ". Un altro video che è circolato sui social media ha invece mostrato la clip di una vecchia intervista di Zelensky in cui elogerebbe la sostanza stupefacente dicendo che " dà energia per l'intera giornata ". Un'analisi più approfondita dell'intervista ha messo in luce che Zelensky aveva realmente detto di essere " dipendente dal caffè. Non uso droghe ", ha aggiunto.

Le voci che lo volessero un drogato risalgono addirittura a quando Zelensky era in corsa per diventare presidente, con il risultato che sia lui che il suo avversario, Petro Poroshenko, che si diceva essere dipendente dall'alcol, accettarono di fare in diretta televisiva test di screening del sangue: per entrambi nessun problema, tutti e due risultarono negativi. Tuttavia, da allora, ogni video di Zelensky che viene caricato online passa nelle mani di hacker informatici che provano ad artefarlo e diffonderlo in Russia. Con il vero effetto collaterale, però, che pacchianate macroscopiche del genere risultato poco credibili probabilmente anche per gli stessi russi.