Violento terremoto nell'Egeo: palazzi crollati a Smirne

Un violento terremoto di magnitudo 6.7 della scala Richter è stato registrato alle ore 1.51 p.m., ora locale, in Turchia, al largo di Smirne, nell’Egeo orientale. Il dato è stato fornito dall'Osservatorio Nazionale di Geodinamica di Atene, riporta l'agenzia Anadolu. Le scosse sono state avvertite anche in altre province occidentali come Usak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydin e Mugla, dove gli edifici hanno subito lievi danni.

Il sisma è stato avvertito anche nella capitale della Grecia, Atene, a circa 300 chilometri di distanza dall'epicentro e ad Istanbul. Non si hanno notizie al momento di danni o di feriti nell'isola Samos, la più vicina all'epicentro localizzato solamente 19 chilometri a nord ovest. Inevitabili, però, le scene di paura. Secondo Cnn.gr, gli abitanti si sono riversati in strada in preda al panico. Qualche danno, seppur di lieve entità, sono stati segnalati a Chios.

Pessime, invece, le prime informazioni che provengono dalla città turca di Smirne. L’agenzia di stampa Anadolu ha reso pubblico che nel centro urbano ci sono diversi edifici crollati. Il primo bilancio della Protezione civile turca parla di 4 morti e 120 feriti, tra cui almeno 3 persone estratte dalle macerie nell'area di Bayrakli, nelle vicinanze della metropoli di Smirne.

Secondo il ministro dell’Ambiente e dell’Urbanizzazione di Ankara, Murat Kurum, che si sta recando sul posto, un numero imprecisato di persone si troverebbe sotto le macerie. Il ministro dell'Interno di Ankara, Suleyman Soylu, sono crollati almeno sei edifici nella città ma non vi sono al momento notizie riguardanti eventuali morti. Il governatore di Smirne, Yavuz Selim Kosger, ha dichiarato che non ci sono ancora informazioni sulla perdita di vite umane: "C'è stato un grave terremoto. Ci trasferiremo al centro di crisi. Qualunque siano le informazioni in arrivo, le comunicheremo in dettaglio".

Diverse squadre sono impegnate nelle attività di ricerca e soccorso. Nel distretto di Bayrakli tre persone sono state tratte in salvo dopo il crollo di un palazzo. Secondo diverse agenzie di stampa, il terremoto avrebbe causato anche uno tsunami che si è abbattuto sulle coste.