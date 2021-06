Volo italiano per Herat bloccato dagli Emirati Arabi: scoppia il caos

Articolo in aggiornamento

Cresce la tensione tra l'Italia e gli Emirati Arabi dopo che un volo con partenza da Pratica di Mare e arrivo ad Herat, era stato autorizzato per tutta la tratta, ma all'ultimo minuto gli Emirati non hanno concesso l'ok, costringendo il comandante a trovare un aeroporto alternativo per atterrare, rifornirsi e cambiare di conseguenza il percorso. Il tutto è costato 4 ore di stop. A bordo il minitro Guerini, atteso a Herat per una cerimonia. L'ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti, Omar al Shamsi, per questo motivo è stato convocato oggi alla Farnesina. " Sorpresa e forte disappunto per un gesto inatteso che si fa fatica a comprendere ", ha dichiarato il segretario generale del ministero degli Affari Esteri, Ettore Sequi.