"Ci sarà l'inferno...". Scatta il piano-incubo dello Zar

" Avete presente Bucha o Mariupol? Da noi sarà molto peggio. Sta per succedere un inferno. Distruggeranno tutto. Vogliono cancellarci dalla faccia della terra ma noi resisteremo ". Serhiy Haidai, 46 anni, è il governatore della provincia di Luhansk (o Lugansk), nel Donbass. È ben consapevole di amministrare un'area delicatissima che, dal 2014, è al centro del conflitto in Ucraina. E che, molto presto, potrebbe trovarsi a fare i conti con l'assalto finale dello "Zar" Vladimir Putin.

Mosca: obiettivo Donbass

Intervistato dal Corriere della Sera, prima di parlare di guerra, morte e bombardamenti, Haidai ha speso qualche parola per l'Italia. " Fatemi pensare per un attimo al mare delle Cinque Terre, alle colline del Chianti, non alla conta dei morti di Kramatorsk, o a quello che sta per succedere qui ". Il governatore ha visitato molte volte il nostro Paese e sua madre vive a Rapallo da 20 anni. Ma non c'è tempo per pensare ad altro, perché lo Zar – come è stato soprannominato il presidente russo Putin – sta riposizionando le sue truppe proprio nel Donbass.

" Per cantare vittoria Putin deve conquistare tutto il Donbass, soprattutto dopo la sconfitta di Kiev. Parla di "liberazione" ma vuole il nostro territorio per questioni strategiche e per le sue miniere. Da queste parti la nostra difesa è più forte, quindi per raggiungere l'obiettivo distruggeranno tutto ", ha dichiarato Haidai. Nessuno sa quando Mosca lancerà la sua offensiva. C'è chi, come il governatore di Luhansk, parla di giorni e chi, addirittura, di ore. Certo è che l'esercito russo si sta riposizionando e, in attesa di ricevere il semaforo verde, continua a bombardare.

Haidai sostiene che il conflitto che con ogni probabilità si scatenerà nel Donbass sarà terribile: " La loro furia sarà cento volte più forte e purtroppo non abbiamo edifici robusti come a Mariupol. Non abbiamo bunker ". Da diversi anni, ormai, i russi controllano le grandi città dove si trovano le strutture più importanti, tra cui anche i bunker. " Noi ci nascondiamo negli scantinati. Sto cercando di convincere tutti i miei cittadini ad andarsene ", ha aggiunto.

"Zelensky non cederà il Donbass"

Molti cittadini non hanno ancora lasciato le zone a rischio. Molti temono un salto nel vuoto, altri " hanno paura di perdere un appartamento, un ristorante, a volte anche solo un garage ", ha spiegato, ancora, Haidai. La città più colpita della regione, a detta del governatore, risulta essere quella di Rubijne, dove l'ex sindaco locale si sarebbe schierato con i russi e condividerebbe con Mosca informazioni sui cittadini filo-ucraini.