Zelensky e la moglie Olena su Vogue: è polemica

" Servizio fotografico di moda in tempo di guerra: pessima idea ". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la First lady Olena Zelenska hanno posato per il servizio di copertina della rivista Vogue, suscitando reazioni controverse sul web e forti polemiche per questa scelta che agli occhi di molti pare del tutto inopportuna e fuori contesto. Vogue ha pubblicato una foto di Zelenska sulla copertina digitale, definendola il " volto del coraggio ", e ritraendo la First Lady ucraina seduta all'interno dell'ufficio presidenziale vestita con pantaloni neri e top bianco. In altri scatti pubblicati sull'account della rivista, si vede ancora la First lady fra le macerie del Paese e in compagnia dei soldati di Kiev. È opportuno che un presidente in guerra posi, insieme alla moglie, per una patinatissima rivista di moda? Secondo molti Zelensky ha commesso un errore, in un ambito, quello della comunicazione, dove fino a poco tempo fa era stato più che efficiente e incisivo. Era davvero necessario, visto il contesto drammatico e una guerra con migliaia di morti?

Zelensky e la moglie posano per Vogue

"Zelensky ha fatto un lavoro straordinario nel battere i russi nella guerra dell'informazione. Un servizio fotografico di moda in tempo di guerra: pessima idea". A dirlo non è affatto un esperto filo-russo ma il politico americano Ian Bremmer, presidente e fondatore di Eurasia Group. " Servizi fotografici di moda in tempo di guerra, molto serio. Continuiamo a inviare all'Ucraina pacchetti settimanali di aiuti da miliardi di dollari per proteggere la "democrazia " ha invece osservato, con una certa dose di sarcasmo, Logan Hall del Daily Caller.

Anche se qualche utente tenta di difendere il presidente ucraino, il tenore dei commenti è negativo. " Noi mandiamo soldi e armi, i poveri ucraini muoiono sotto le bombe e i coniugi Zelensky cosa fanno? Un servizio fotografico per Vogue " scrive ad esempio un utente, mentre altri ancora osservano: " Zelensky e Olena sulla copertina di Vogue. C'è una guerra con tanti morti e questi si mettono a fare un set fotografico. Sensibilità zero, mancanza di rispetto per tutti i morti e per tutte le persone che stanno combattendo per loro. Vergogna ". E ancora: "L’Ucraina️ è un paese devastato da bombe e civili morti per strada che sono morti per permettere a questo signore di uscire con la moglie sull'ultimo numero di Vogue! ".

L'intervista alla coppia presidenziale