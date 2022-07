Zelensky negozia l'invio di nuove armi all'Ucraina | La diretta della guerra

Nuove armi stanno per arrivare, altre sono in fase di contrattazione. Volodymyr Zelensky, nel suo ultimo videomessaggio, ha parlato espressamente di rifornimenti militari considerati necessari per il Donbass e per difendersi da incursioni aeree sempre più consistenti soprattutto nel Sud dell'Ucraina e soprattutto dopo la riconquista da parte di Kiev dell'isola dei Serpenti. "L’Ucraina sta attivamente negoziando l’invio di nuove armi dai propri partner - ha dichiarato Zelensky su Telegram - per togliere la superiorità ai russi. È necessario per il Donbass, per la regione di Kharkiv, per il Sud". Una contrattazione quindi che sta andando avanti e che ha come obiettivo categorico quello di portare in Ucraina quante più armi occidentali possibili. Intanto il presidente ucraino ha voluto anche ringraziare il presidente Usa Joe Biden per il nuovo pacchetto di aiuti già annunciato. "Abbiamo lavorato molto per tale fornitura - si legge nelle dichiarazioni rese sempre su Telegram da Zelensky - In totale, questo pacchetto pesa 820 milioni di dollari e, oltre ai sistemi Nasams, include munizioni di artiglieria e sistemi radar".

Sul campo intanto i russi avanzano nel Donbass e si sta continuando a combattere soprattutto nell'oblast di Lugansk e a Slovjansk. Ma i timori principali al momento sono rappresentanti dai bombardamenti aerei. Questa notte è toccato a Mykolaiv, così come alla stessa Isola dei Serpenti abbandonata dai russi. Le forze di Mosca hanno provato a distruggere tutto ciò che, durante la ritirata, non poteva essere portato via. Secondo Kiev però gli ultimi raid sarebbero stati effettuati con armi non convenzionali. Una denuncia riportata dalle massime autorità ucraine e su cui al momento il Cremlino non si è espresso.

La diretta:

Ore 8:57 | Colpi di artiglieria nella notte a Sumy

Almeno 270 colpi di mortaio sono stati scagliati dai russi verso il territorio ucraino nella regione di Sumy. Lo hanno reso noto le autorità locali, secondo cui i continui colpi hanno causato danni materiali e ferito almeno una donna.

Ore 8:04 | Sale a 21 il bilancio del bombardamento nella regione di Odessa

Sono salite a 21 le vittime del raid che ha colpito la regione di Odessa due giorni fa. Tra le persone rimaste uccise anche un bambino. Per le autorità ucraine si è trattato di "terrorismo di Stato".

Ore 7:22 | Nuovi raid su Mykolaiv

Nella notte sono stati segnalati nuovi bombardamenti su Mykolaiv. Il sindaco Oleksandr Senkevich ha avvertito i cittadini di restare a casa e nei rifugi quanto più a lungo possibile, specialmente in caso di attivazione delle sirene anti aeree.

Ore 6:30 | Zelensky: "Ringrazio Biden per le ultime forniture"

"Sono particolarmente grato agli Stati Uniti d'America e personalmente a Biden per il nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina annunciato oggi che comprende sistemi Nasams molto potenti. Un complesso missilistico antiaereo che rafforzerà in modo significativo la nostra difesa aerea. Abbiamo lavorato duramente per questa fornitura". Lo ha dichiarato su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.