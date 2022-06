"Zelensky non ha ascoltato i nostri avvertimenti" | La diretta della guerra

"Molte persone hanno pensato che stessi esagerando. Ma sapevo che avevamo informazioni che stava per accadere: Putin stava per attraversare il confine, non c'erano dubbi". Così si è espresso nelle scorse ore il presidente Usa Joe Biden in merito agli avvertimenti lanciati prima del conflitto sulle reali intenzioni di Mosca. " A me è sembrata subito chiara - ha dichiarato il capo della Casa Bianca durante un evento per una raccolta fondi per il Partito Democratico tenuto a Los Angeles - la velleità di Mosca. Vladimir Putin sta cercando di cancellare non solo la nazione dell'Ucraina ma anche la sua cultura, il presidente russo vede Kiev come la sede della Grande Madre Russia. Zelensky non ha voluto sentire, in molti non hanno voluto sentire". Quella di Biden è apparsa quasi come una rivendicazione del lavoro svolto dai servizi Usa e degli avvertimenti lanciati da Washington. Al tempo stesso, ha sottolineato l'importanza di continuare ad aiutare l'Ucraina e fornire altre armi. Rifornimenti richiesti a gran voce anche questa notte dallo stesso Zelensky, secondo cui "la situazione nel Donbass è difficili e sono in corso feroci combattimenti" in grado di essere sostenuti soltanto con l'arrivo di nuove armi.

A livello politico a tenere banco è soprattutto la questione relativa alla condanna a morte, decretata da un tribunale dell'autoproclamata Repubblica filorussa di Donetsk, di tre combattenti stranieri, due britannici e uno marocchino, catturati sul fronte. Le Nazioni Unite hanno parlato in proposito di "crimine di guerra", chiedendo un trattamento per i prigionieri conforme a quello previsto dal diritto di guerra internazionale. Ieri sera il governo di Kiev ha dichiarato che i tre stranieri sono considerati propri combattenti e dunque vanno trattati come prigionieri. Le autorità di Donetsk, dal canto loro, hanno ribadito che i condannati potrebbero chiedere e ricevere la grazia. Lasciando intendere dunque la possibilità di trattative per un loro rilascio.

Sul campo intanto si continua a combattere. I principali scontri stanno anche oggi riguardando Severodonetsk. Qui, secondo fonti filorusse, militari e civili presenti all'interno dell'impianto chimico Azot avrebbero chiesto l'avvio di alcune trattative. Ma al momento non sono arrivate altre conferme.

La diretta:

Ore 8:05 | Filorussi Lugansk: "Militari dentro stabilimento Azot devono arrendersi"

Secondo l'agenzia russa Ria Novosti, che ha citato un rappresentante dell'autoproclamata repubblica filorussa di Lugansk, i militari presenti all'interno dello stabilimento chimico Azot, a Severodonetsk, avrebbero cercato contatti con i russi. "Ai militanti ucraini nascosti nello stabilimento Azot - ha poi aggiunto la fonte - è stato spiegato che devono deporre le armi e arrendersi, non si accettano altre condizioni".

Ore 7:11 | Sindaco ucraino di Mariupol: "Russi demoliscono edifici con cadaveri all'interno"

"Le forze russe che si trovano a Mariupol hanno demolito 1.300 edifici residenziali senza rimuovere centinaia di cadaveri rimasti sotto le macerie". Lo ha scritto su Telegram il sindaco riconosciuto da Kiev della città di Mariupol, Vadym Boychenko.

Ore 6:20 | Onu: "Condanna a morte dei tre stranieri a Donetsk è crimine di guerra"

"Processo come quello che hanno portato alla condanna a morte dei tre prigionieri stranieri a Donetsk corrispondono a un vero e proprio crimine di guerra". Lo ha detto, durante una conferenza stampa a Ginevra, il portavoce dell'ufficio per i diritti umani dell'Onu, Ravina Shamdasani.

Ore 5:00 | Biden: "Zelensky e tanti altri non hanno voluto ascoltare i miei avvertimenti"

"Molte persone hanno pensato che stessi esagerando. Ma sapevo che avevamo informazioni che stava per accadere: Putin stava per attraversare il confine, non c'erano dubbi". Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden in un intervento a Los Angeles. Secondo il capo della Casa Bianca in tanti non hanno ascoltato, "nemmeno Zelensky".