Il presidente in mimetica: "Siamo qui, difendiamo il Paese"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky compare sui social vestito in tuta mimetica, pronto, a suo dire, a combattere per il proprio Paese. Soltanto la sera prima, nel comunicare le perdite subìte dall'Ucraina, aveva in effetti dichiarato di non avere la minima intenzione di lasciare la nazione.

Questa sera Zelensky si è affidato ancora una volta ai social per spiegare la situazione attuale: "Siamo qui. Siamo a Kiev. Difendiamo l'Ucraina" , è quanto si legge sulle sue pagine personali. Il presidente ha inoltre pubblicato un nuovo filmato, in cui lo si vede vestito in tuta mimetica mentre si trova per le strade di Kiev, di fronte a quello che sembra essere la sede del governo ucraino. Con lui, abbigliati allo stesso modo, anche alcuni esponenti del suo esecutivo, fra cui anche il primo ministro Denys Šmihal. "Buonasera a tutti. Il capo della Fazione, il capo dell'Ufficio del presidente è qui, il primo minstro Šmihal è qui, Pdolyak è qui, il presidente è qui" , afferma Zelensky nel video. "Siamo utti qui, il nostro esercito è qui. I cittadini della società sono qui. Proteggiamo la nostra indipendenza e il nostro Stato. E così sarà. Gloria ai nostri difensori, gloria all'Ucraina, gloria agli eroi" , aggiunge.

Questa mattina, lamentando di essere stato lasciato solo (" Le maggiori potenze del mondo restano a guardare da lontano ", aveva denunciato), il presidente ucraino aveva affermato di essere l'obiettivo numero uno, insieme alla sua famiglia. " Ma io resto qui con la mia gente ", aveva aggiunto. Zelensky, insieme al premier britannico Boris Johnson, sta continuando a chiedere un rafforzamento delle sanzioni alla Russia, fra cui anche l'esclusione dal sistema di pagamenti Swift. Una misura che, se applicata, potrebbe però provocare serie conseguenze anche ai paesi europei, già piegati dalla crisi economica seguita alla dichiarata emergenza sanitaria.