Morgan torna in Rai e accusa: "Mengoni? Irriconoscente"

È partita subito con il botto la nuova stagione di Ciao Maschio condotto da ieri da Nunzia De Girolamo (foto) al sabato su Raiuno dalle 17.10. Ospiti: Morgan che è quindi tornato in Rai, Francesco Paolantoni e Sergio Muniz. È naturalmente Morgan il personaggio che non usa giri di parole e non ha mezze misure nell'esprimere le proprie idee. "Io sono marginalizzato da tutto il sistema - ha detto - nonostante i successi che ho avuto. Adesso è uscito un film di cui ho fatto le musiche, che è un documentario, ha vinto 47 festival in tutto il mondo, è arrivato al primo posto a Los Angeles, Toronto, Londra, ovunque, e non ne ha parlato nessuno. Per esempio Marco Mengoni esiste perché l'ho scoperto io, non l'ha mai detto nessuno e nessuno lo dice. Se non ci fossi stato io non esisterebbe. Così come Noemi, Michele Bravi, tutti quei talenti li ho lanciati io. Mengoni era un ragazzino su cui nessuno avrebbe investito e io invece l'ho capito". Ma non solo. Alla domanda "Mengoni è stato riconoscente?", il controverso cantautore ha risposto: "Per niente, perché il sistema non è riconoscente, lui poverino non può esserlo, perché è attorniato da gente che rema contro". Nella lunga intervista, ammette di voler rinascere Jovanotti: "Se potessi rinascere vorrei essere Jovanotti per fargli fare cose migliori. Sfruttare l'occasione di avere tutto il suo pubblico, per fargli fare musica intelligente. Lui è furbo, si schiera e non si schiera. È molto furbo, cavalca tutte le epoche. Si trasforma", ha concluso. Nunzia De Girolamo è stata brava a dare ritmo all'intervista arginando Morgan che tende ad andare troppo "lungo" nelle sue risposte. "Morgan è un maschio che merita di essere ascoltato, al di là delle sue stravaganze. Ha un'estrema sensibilità e dice cose intelligenti, merita di essere ascoltato.

Da molto tempo è fuori dal video ed è una tipologia di maschio interessante per il pubblico", ha spiegato la conduttrice all'AdnKronos. Momento di grande rilancio per questa protagonista di Raiuno che, dopo aver condotto la rinata Miss Italia, ha iniziato la nuova avventura di un programma ormai "cult".