Morta Bibi, la sedicente figlia di Mercury di cui nessuno (ma proprio nessuno) sa nulla

Ieri è morta Bibi. Non era già morta? No, non sto parlando di Brigitte Bardot, e quindi chi è morta? Sentite la storia: Lesley-Ann Jones è una giornalista che dopo qualche anno dalla morte di Freddie Mercury ne scrisse una biografia postuma (negli anni molto criticata per fatti ritenuti inventati). L'anno scorso, quasi trent'anni dalla biografia, esce un nuovo libro, Love, Freddie (Con amore, Freddie i diari segreti di Freddie Mercury, edizione italiana di Sperling e Kupfler, e io stesso sconsigliai l'editore di pubblicarlo), dove la signora stavolta si inventa non solo questa figlia segreta, ma anche di essere in possesso di diari inediti. Peccato che nessuno ne sappia niente, né Mary Austin, colei che ha ricevuto metà dell'eredità di Freddie, né Kashmira, la sorella di Freddie (che ha l'altra metà), né Peter Freestone, assistente personale di Freddie fin dal 1979, né i Queen, né nessun altro, solo lei.

Facciamo finta di prenderla sul serio. I diari? Li ha solo lei. Chi è la figlia? Non può dirlo. C'è un DNA? Non può darlo. I diari? Non può mostrarli. Era molto amica di Freddie? Neppure un'intervista in vita. Unica autrice, fonte di se stessa, e vabbè. Invece no, viene anche una ciliegina sulla torta: questa figlia inventata, Bibi, muore, insomma meglio toglierla di mezzo prima che qualcuno vada a indagare più a fondo, come il personaggio di un giallo di serie B. E come muore? Con una notizia del Daily Mail, altra unica fonte, e al Daily Mail gliel'ha detto Thomas. Ok, e chi cavolo è Thomas? Il marito di Bibi, però il Daily Mail non può dire altro, solo il nome. Perfetto. Insomma, ragazzi, non esistono diari, non esiste una figlia segreta di Freddie (che figuriamoci se l'avrebbe tenuta segreta), esiste solo una bufala.

D'altra parte lo stesso unico, insostituibile Freddie, disse "Non sarò una rockstar, diventerò una leggenda", e così è stato, e talvolta una leggenda mondiale alimenta tante leggende metropolitane, a volte ingenue, da parte dei fan, a volte a scopo di lucro, e cosa c'è di meglio di una figlia che non c'è mai stata, e di diari che non sono mai stati scritti, o di un marito segreto che chiama un giornale per dichiarare la morte della figlia segreta della leggenda? Di meglio poco, di peggio solo chi ci crede.