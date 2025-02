Morto Gianni Pettenati, cantava "Bandiera gialla"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Hey, com on babe/ Follow me, I'm the Pied Piper». Novantanove su cento, questi due versi, messi giù così, nudi e crudi, non vi dicono nulla. Ma provate a picchiettare sul tavolo, con le dita, questo: ta-ta-ta-ta (pausa) ta-ta-ta (pausa) ta-ta-ta-ta-ta... Adesso ci siamo quasi, vero? Sì, quasi, ma che cosa c'entra quel «Pied Piper», quel «Pifferaio Magico»? C'entra, perché il «Piper» era davvero Magico, a quei tempi. Giusto una settimana fa il «Piper», la discoteca romana che ha segnato l'epoca beat all'italiana, ha compiuto 60 anni. E «la ragazza del Piper» che cantava quel «ta-ta-ta-ta...», Patty Pravo, è ancora un'icona dei nostri Sessanta. Ma il primo a cantare quel brano, italianizzato da Alberto Testa e Nisa sul motivo del «Pifferaio Magico» lanciato dall'inglese Crispian St. Peters («Finché vedrai/ Sventolar bandiera gialla...») era stato Gianni Pettenati. Se Patty era seduttiva e trasgressiva, lui era molto più normale, un bel ragazzo normale, e ovviamente senza la minigonna, che faceva tutta la differenza del mondo... Ieri Pettenati è morto a 79 anni nella sua casa di Albenga, la notizia l'ha data via social una delle sue figlie, Maria Laura: «Nella propria casa, come voleva lui, con i suoi affetti vicino, con l'amore dei suoi figli Maria Laura, Samuela e Gianlorenzo e l'adorato gatto Cipria, dopo una lunga ed estenuante malattia, ci ha lasciato papà. Non abbiamo mai smesso di amarti. Ti abbracciamo forte. Le esequie si terranno in forma strettamente riservata».

Un ragazzo e poi un uomo «normale», appunto. Era nato a Piacenza il 29 ottobre 1945, a vent'anni aveva debuttato vincendo il Festival di Bellaria ed era entrato nel gruppo degli Juniors con i quali, l'anno dopo, aveva inciso il suo primo 45 giri, una cover di Like a Rolling Stone di Bob Dylan, intitolata Come una pietra che rotola. Seguita da quel brano il suo brano: Bandiera gialla. Strana e mesta coincidenza: The Pied Piper, in lingua originale, fu il lato B del singolo di Patty Pravo Ragazzo triste, un altro successo, ma di altro tenore. Un ragazzo triste è stato sicuramente Pettenati almeno negli ultimi anni, visto che nel 2019 aveva ottenuto dal presidente della Repubblica il vitalizio previsto dalla legge Bacchelli. Soltanto in quell'anno aveva dovuto annullare 36 serate...

Però la Bandiera gialla non l'aveva mai ammainata, vi restava aggrappato.

A lei e all'altro picco di popolarità, La tramontana, brano condiviso con Antoine al Festival di Sanremo del '68 («e per il pizzo di una sottana/ perdo sempre la tramontana/ l'ho perduta e la perderò») e primo nelle classifiche di vendita per cinque settimane. Il Sessantotto bussava alla porta con una canzoncina gentilmente irriverente. Nello stile di Gianni Pettenati.