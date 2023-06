Morto Treat Williams, recitò in "Hair"

Il pubblico più giovane lo ricorda soprattutto con il Mick O'Brien della serie Chesapeake Shores, per i più anziani il suo ricordo è invece legato alla trasposizione cinematografica diretta da Milos Forman del musical Hair, che gli era valsa anche una candidatura ai Golden Globe, per altri ancora era il neurochirurgo Andy Brown di Everwood. L'attore statunitense Treat Williams è morto all'età di 71 anni nello scontro tra la sua moto e un'auto.

Treat era nato il 1 dicembre del 1951 a Norwalk, in Connecticut, ed aveva iniziato la sua carriera calcando i palcoscenici teatrali tra classici e musical. La sua prima apparizione cinematografica risale al 1976 nel film Carrel agente pericoloso. Nel 1979 arrivarono i ruoli nella trasposizione cinematografica del musical Hair diretta da Milo Forman e in 1941: Allarme a Hollywood di Steven Spielberg. Nel 1981 recitò in Il principe della città di Sidney Lumet, per il quale ottenne la sua seconda candidatura ai Golden Globe.

Treat ha recitato complessivamente in più di 70 film, tra i quali C'era una volta in America (1984) di Sergio Leone, L'ora della violenza 2 (1998), In fondo al cuore (1999) con Michelle Pfeiffer, e Miss F.B.I. - Infiltrata speciale (2005) con Sandra Bullock. Nel 2001 aveva cantato nel musical di Broadway Follies vincendo il Drama League Award. Dal 2002 al 2006 è stato protagonista della serie tv Everwood nei panni del Dr. Andy Brown.

Dal 2016 al 2022 è stato co-protagonista della serie televisiva Chesapeake Shores nella quale ha interpretato Mick O'Brien, patriarca dell'omonima famiglia. Tra il 2016 e il 2023 ha preso parte a diversi episodi di Blue Bloods, la celebre serie con Tom Selleck. La notizia della morte è stata comunicata dalla famiglia. «È con grande tristezza che comunichiamo che il nostro amato Treat Williams è deceduto questa notte a Dorset, nel Vermont, dopo un fatale incidente in moto», si legge nel comunicato diffuso dai familiari. «Come potete immaginare, siamo scioccati e molto addolorati in questo momento», aggiungono senza spiegare nient'altro.