Motonave "Piemonte" restaurata per l'Olimpiade

Dopo 16 mesi di lavori di rinnovamento la motonave Piemonte (nella foto), il più antico piroscafo a vapore d'Italia appartenente alla flotta della Gestione navigazione laghi, è tornato in esercizio e ha ripreso a solcare le acque del Lago Maggiore. La cerimonia di inaugurazione organizzata da Navigazione laghi, ente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ieri ad Arona in provincia di Novara, alla presenza del sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli. I lavori di "refitting" da 3,9 milioni di euro, hanno riguardato diversi aspetti, "dalla sostituzione delle caldaie al rifacimento della timoneria, dei ponti esterni e di alcuni particolari degli interni - ha spiegato il gestore governativo Pietro Marrapodi - con particolare attenzione alla cura di dettagli, fregi e rivestimenti".

La motonave, costruita nel 1904 dai cantieri Escher Wyss di Zurigo, "per la sua anzianità è sottoposto ai vincoli strettissimi della Soprintendenza". E per questo "è stato fatto - ha aggiunto Marrapodi - un lavoro straordinario con obiettivo preciso: restituire la motonave Piemonte al territorio in una data particolare, coincidente con le Olimpiadi". Mercoledì 14 gennaio, infatti, in occasione del passaggio della fiamma olimpica, la torcia salirà a bordo del piroscafo. "Abbiamo creduto fortemente - ha sottolineato Morelli - nel coinvolgimento del lago Maggiore all'interno del percorso della fiaccola olimpica quale occasione per promuoverne la bellezza e renderlo protagonista insieme agli altri due laghi, territori più prossimi alle sedi della manifestazione dei Giochi olimpici. E quale occasione migliore se non l'utilizzo del Piroscafo Piemonte per il trasporto della fiamma? Un'opportunità che abbiamo voluto cogliere per contribuire a incrementare l'attrattività dei territori. Un investimento che porterà, quale ritorno, un indotto socio-economico di valore per tutto il Lago Maggiore".

Con Morelli che parla di "oltre 12 milioni di

passeggeri trasportati nel 2025 sui laghi Maggiore, Garda e Como, in linea con un 2024 già record. Mentre nei mesi estivi abbiamo superato 1,7 milioni di viaggiatori a luglio e 1,9 milioni ad agosto. Dati che parlano chiaro".