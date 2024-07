È ancora duello McLaren-Verstappen: le prove libere della F1 a Spa

Ascolta ora 00:00 00:00

La McLaren ha cambiato passo, ma questo lo sapevamo da tempo. Dopo aver vinto un intenso e difficile GP di Ungheria, grazie alla primo acuto in questa categoria del giovane Oscar Piastri, la scuderia Woking si ripete nelle seconde libere sullo storico (e glorioso) tracciato di Spa, in Belgio, con l'australiano che stavolta segue a vista Lando Norris. Questa stagione di Formula 1 che in partenza sembrava segnata da un monologo Red Bull con il solo Max Verstappen a giocarsi il titolo finale, sta prendendo una piega inaspettata e sorprendente. Attenzione però: Max Verstappen è più combattivo che mai ed è sua la miglior performance delle FP1. La Ferrari tiene botta e osserva abbastanza da vicino.

Il Max furioso segna le prove libere 1 di Spa

Verstappen è arrabbiato, scorbutico e più velenoso che mai. Le polemiche post Hungaroring non si placano e l'olandese è planato sul circuito belga con la furia di una Erinni. Il tre volte campione del mondo di F1 ha la determinazione di chi vuole vincere sempre e siamo sicuri che non si accontenterà di una posizione inferiore al gradino più alto del podio in questa pista, che è la palestra della F1. A Spa Francorchamps l'orange ha largamente dominato la prima sessione di prove libere dopo aver girato con la sua Red Bull in 1:43.372 rifilando mezzo secondo alla McLaren di Oscar Piastri e quasi un secondo e oltre a tutti gli altri: un sorprendete Albon 3° con la Williams, poi le due Mercedes di Russell ed Hamilton. Ferrari così e così: Charles Leclerc è 6°, Carlos Sainz solo 9° ma a proprio agio col passo gara.

I tempi delle FP1:

Verstappen - Red Bull 1:43.372 (S) Piastri - McLaren 1:43.903 (S) +0.531 Albon - Williams 1:44.099 (S) +0.727 Russell - Mercedes 1:44.225 (S) +0.853 Hamilton - Mercedes 1:44.279 (S) +0.907 Leclerc - Ferrari 1:44.306 (S) +0.934 Perez - Red Bull 1:44.329 (S) +0.957 Norris - McLaren 1:44.415 (S) +1.043 Sainz - Ferrari 1:44.574 (S) +1.202 Stroll - Aston Martin 1:44.699 (S) +1.327 Gasly - Alpine 1:44.833 (S) +1.461 Alonso - Aston Martin 1:44.921 (S) +1.549 Ricciardo - RB 1:44.950 (S) +1.578 Bottas - Kick Sauber 1:45.155 (S) +1.783 Sargeant - Williams 1:45.311 (S) +1.939 Tsunoda - RB 1:45.564 (S) +2.192 Hülkenberg - Haas 1:45.645 (S) +2.273 Magnussen - Haas 1:45.812 (S) +2.440 Zhou - Kick Sauber 1:45.995 (S) +2.623 Ocon - Alpine s.t.

McLaren dominatrici delle FP2 di Spa

Lo abbiamo anticipato, la McLaren è nuovamente la macchina da battere anche a Spa. La monoposto papaya orange brilla sul magnifico circuito delle Ardenne, con la coppia Norris-Piastri che si mette davanti a tutti. Verstappen ovviamente è lì vicino e nel giro secco sembra implacabile, tanto che domani è lui il favorito per la pole position. La Ferrari, invece, ritrova ossigeno al proprio motore con Charles Leclerc che nelle FP2 porta la Rossa al quarto posto, mentre alle sue spalle fluttua il compagno di box Carlos Sainz.

Stavolta il Cavallino Rampante è riuscito a far meglio del duo Mercedes. Sul passo gara ancora una volta bene Sainz, che potrebbe sorprendere a patto di una partenza dignitosa domenica.

I tempi delle FP2: