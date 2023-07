Ecco la prima e-bike di Audi: la nostra prova

L’evento firmato Audi Italia è stato organizzato nella splendida location di Madonna di Campiglio, partner decennale del marchio, in occasione della presentazione della prima electric mountain bike. Il prodotto, estremamente innovativo, racchiude la filosofia dei quattro anelli che si basa sui concetti di sicurezza, alta qualità ed elettrificazione. Abbiamo provato la nuovissima e-bike nello splendido contesto geografico della Val Rendena.



La e-bike firmata Audi

Audi è da sempre produttore di strumenti emozionali. La e-bike è il frutto della partnership sviluppata con l’azienda italiana Fantic, che ha contribuito ad arricchire il prodotto con dotazioni tecniche particolarmente efficienti. La e-bike vanta un telaio in alluminio e carbonio e un brillante motore Brose da 250 Watt e 90 Nm di coppia. La new entry ha seguito la filosofia della casa automobilistica che oggi offre 200 motorizzazioni a listino di cui il 70% è elettrificato e, proprio per questa ragione, è alimentata da una batteria al litio da 720 Wh. La versatilità è una delle caratteristiche del prodotto che viene concretizzata con le raffinate sospensioni Öhlins che consentono di vivere un’esperienza con quattro livelli di assistenza: eco, tour, sport e boot + walk. Anche il cambio elettronico Sram è particolarmente efficace, infatti offre dodici rapporti e l’impianto frenante Braking richiama la filosofia motociclistica. La e-bike è caratterizzata da precisione e rigidità, grazie alla forcella pluriregolabile con steli da 38 mm.

La partnership con Madonna di Campiglio

Il marchio tedesco ha voluto festeggiare con questo evento il decennio assieme alla location, in nome della sostenibilità e dello sport. A questo proposito, Fabrizio Longo, Direttore di Audi Italia, ha raccontato al Giornale.it: “ È una bellissima occasione da festeggiare, sono stati dieci anni molto intensi di idee, di crescita reciproca e soprattutto di grande progettualità. Ci siamo occupati di mobilità sostenibile e continueremo a farlo. Abbiamo seguito i posizionamenti reciproci sia quello della località di Madonna di Campiglio che il nostro, introducendo il tema della mobilità elettrica e quale migliore contesto di questo, dove l’asset ambientale è l’elemento più prezioso. - Prosegue Longo- C’è una sensibilità da parte di Madonna di Campiglio che ha permesso non solo di affermarsi come location di eccezione in ambito turistico, ma di darsi questo posizionamento di sostenibilità che a mio avviso è quel valore aggiunto anche in tutto l’arco alpino”. Oggi nell'area di Campiglio e Pinzolo sono presenti sei stazioni di ricarica, tra colonnine Enel X Way e Audi recharge a disposizione dei clienti e di tutti i possessori di vetture elettriche simbolo della volontà di esaltare un rapporto sostenibile ed innovativo con il territorio.