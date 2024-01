Bagnaia: "La mia tranquillità sarà il valore aggiunto per andare a caccia del tris"

Francesco Pecco Bagnaia, sul palco del Pala Campiglio, sorride a 32 denti come a Valencia in novembre, fine stagione, primo test con la Ducati del 2024. È in sella alla nuova Gp24, e se la moto ha qualcosa in più ("abbiamo più motore, era qualche anno che non riuscivamo a dare più potenza..." ha appena assicurato il papà del mostro rosso, Gigi Dall'Igna), anche Pecco sa di aver qualcosa in più.

"Ho imparato nella passata stagione che affrontare le cose con tranquillità aiuta ad ottenerle. Sarà una sfida ripetersi, gli altri saranno cresciuti, ma anche noi. È vero, siamo otto Ducati in pista, ma questo non è solo una vantaggio...". Chiaro riferimento a Marc Marquez, che con la Ducati Gresini già preoccupa tutti. Sarà un gran mondiale.