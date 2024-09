MotoGP, Bagnaia da urlo a Misano: conquista pole e Sprint Race

Ascolta ora 00:00 00:00

Grande doppietta per Pecco Bagnaia nel Gp dell'Emilia Romagna. Dopo aver conquistato la pole, il pilota della Ducati ha conquistato la Sprint Race sul circuito riminese di Misano. Il due volte iridato ha preceduto il rivale in classifica Jorge Martin e il compagno di scuderia Enea Bastianini. In classifica Bagnaia si porta a -4 dallo spagnolo vicecampione 2023.

Partito dalla pole e subito superato da Martin, Pecco impone un ritmo crescente giro dopo giro, rischia addirittura di scivolare a sette dalla fine ma resta in piedi con un equilibrismo. A cavallo del nono infila lo spagnolo della Prima Pramac sfruttando un'indecisione. Così Bagnaia può volare verso il successo, mentre sul gradino più basso del podio si accomoda Enea Bastianini. Buon terzo posto di Bastianini. Quarto Marquez, dopo un bello spunto in partenza, davanti ad Acosta. A punti anche, nell'ordine: sesto Binder, un po' calato dopo un bell'avvio. Settimo Quartararo con una Yamaha in progresso, ottavo Bezzecchi, e nono Morbidelli. Domani alle 13 è in programma la gara vera e propria. L'ennesimo infuocato testa a testa tra Bagnaia e Martin, che potrebbe cambiare acora una volta gli equilibri in classifica.

L'ordine d'arrivo della Sprint Race

1. F. Bagnaia 19'50.237

2. J. Martin +0.285

3. E. Bastianini +1.319

4. M. Marquez +5.386

5. P. Acosta +6.580

6. B. Binder +8.143

7. F. Quartararo +8.405

8. M. Bezzecchi +8.965

9. F. Morbidelli +9.271

10. M. Viñales +9.538

Bagnaia in pole

Il weekend perfetto di Bagnaia era cominciato, conquistando la pole position con il miglior tempo in 1:30.031, fissando il nuovo record della pista, davanti a Martin e Bastianini. In seconda fila , invece, ci saranno Binder in KTM seguito daAcosta e dalla Ducati VR46 di Bezzecchi. Dalla terza Marc Marquez, protagonista di uno scivolone in curva 3, con l'Aprilia di Viñales e la Yamaha di Quartararo rispettivamente ottavo e nono.

Quarta fila per Morbidelli, Espargaro e Oliveira. Si fermano invece al Q1 le ambizioni di Alex Marquez, addirittura 21° e ultimo in griglia di partenza (data l’assenza per forfait di Rins), con Jack Miller e Nakagami a completare l’ultima fila.

Solo due decimi, invece, dividono Di Giannantonio dall’ingresso al Q2, col pilota romano che partirà dalla quinta fila in tredicesima casella con l’Aprilia di Fernandez e la Honda di Luca Marini accanto. Mir, Zarco e Fernandez, invece, saranno posizionati in sesta fila.