Tutti i risultati della Champions: un mercoledì pieno di sorprese

Il secondo giorno della prima giornata di Champions League è pieno di colpi di scena. Il solito Bellingham regala la vittoria ad Ancelotti al 94’, il Bayern Monaco vince il big match di giornata contro il Manchester United con un pirotecnico 4-3. L’Inter, finalista della scorsa stagione Inter, impatta per 1-1 contro la Real Sociedad. L’Arsenal vince e convince, bene il Napoli. Pari per Siviglia e Galatasary. Gli austriaci del Salisburgo fanno la voce grossa contro il Benfica.

Risultati 1ª giornata

Galatasaray-Copenhagen 2-2 (35’ Elyounoussi, 58’ Goncalves, 86’ Boey, 88’ Tete)

Real Madrid-Union Berlino 1-0 (94’ Bellingham)

Arsenal-PSV 4-0 (8’ Saka, 20’ Trossard, 38’ Gabriel Jesus, 71’ Odegaard)

Bayern Monaco-Manchester United 4-2 (28’ Sané, 32’ Gnabry, 49’ Hojlund, 53’ Kane rig., 88’ Casemiro, 92’ Tel)

Benfica-Salisburgo 0-2 (15’ Simic rig., 51’ Gloukh)

Braga-Napoli 1-2 (46’ Di Lorenzo, 84' Bruma, 88’ Niakaté [aut.])

Real Sociedad-Inter 1-1 (4’ Mendez, 87’ Lautaro Martinez)

Siviglia-Lens 1-1 (9’ Ocampos, 24’ Fulgini)

Classifiche

Girone A

Bayern Monaco 3

Copenhagen 1

Galatasaray 1

Manchester United 0

Girone B

Arsenal 3

Lens 1

Siviglia 1

PSV 0

Girone C

Napoli 3

Real Madrid 3

Union Berlino 0

Braga 0

Girone D

Salisburgo 3

Real Sociedad 1

Inter 1

Benfica 0

Real Madrid C.F. (Instagram)

Cosa è accaduto

Esordio al cardiopalma del Real Madrid che la vince col solito Bellingham in pieno recupero contro l’Union Berlino degli ex italiani Bonucci e Gosens. Gli uomini di Ancelotti produco tantissimo – 3.54 expected goals e 72% di possesso palla – ma la sbloccano solo nel finale col il loro jolly. Nell’altro match disputato alle 18:45 il Copenhagen si fa recuperare due gol di vantaggio – 35’ Elyounoussi e 58’ Goncalves – in soli due minuti dal Galatasaray (86’ Boey e 88’ Tete). I danesi restano in inferiorità numerica dal 73’ per via dell’espulsione di Jelert.

Il match più atteso della serata, quello fra Bayern Monaco e Manchester United vede i tedeschi imporsi per 4-3 grazie alle reti di Sané al 28’, di Gnabry al 32’, di Kane su rigore al 53’ e in pieno recupero del diciottenne Tel. Gli inglesi provano a riaprila per tre volte, andando ad accorciare le distanze ma senza agguantarla, grazie alle reti di dell’ex Atalanta Hojlund al 49’ e dell’ex Real Casemiro all’88’ e al 95’. Vince il Napoli di Rudi Garcia che si impone per 2-1 sui portoghesi del Braga. I campioni d’Italia la sbloccano nel recupero della prima frazione grazie a capitan Di Lorenzo che di controbalzo sfrutta un assist quasi involontario di Osimhen e trafigge sotto il sette Magalhaes, all84’ arriva il pareggio dei padroni di casa con Bruma ma quattro minuti più tardi Niakaté trafigge il suo portiere e regala i tre punti ai partenopei.

La pareggia a tre dalla fine l’Inter, finalista della scorsa stagione per 1-1 a San Sebastian contro la Real Sociedad. La contesa viene aperta da un gol dopo soli 4’ da parte di Mendez. I nerazzurri si vedono annullare per fuorigioco la rete del pareggio al 79’ che portava la firma di Thuram che arriva però grazie al solito Lautaro Martinez all’87’. Nello stesso girone dell’Inter cade a sorpresa il Benfica che perde per 2-0 in casa contro gli austriaci del Salisburgo. Al 3’ Konaté sbaglia un calcio di rigore per gli ospiti ma complice un rimpallo sulla traversa Antonio Silva si vede sventolare un rosso diretto per un tocco di mano in area piccola, cambia tiratore e anche destino per gli austriaci che passano al 15’ con Simic. Il raddoppio, al 51’, porta la firma di Gloukh.

Arsenal (Twitter)

Vince e convince l’Arsenal di Arteta che schianta con un netto 4-0 il PSV. Apre la contesa Saka dopo 8’, al 20’ tocca a Trossard, il terzo gol porta la firma di Gabriel Jesus (38’) con ciliegina finale di Odegaard a venti dalla fine. Non c’è nessuno a fare compagnia in testa ai Gunners perché la sfida fra Siviglia e Lens finisce in parità. 1-1 al “Ramón Sánchez Pizjuán” grazie alle reti di Ocampos dopo 9’ e al pareggio targato Angelo Fulgini al 24’.

Prossimo turno

Salisburgo-Real Sociedad

Union Berlino-Braga

Copenhagen-Bayern Monaco

Inter-Benfica

Lens-Arsenal

Manchester United-Galatasaray

Napoli-Real Madrid

PSV-Siviglia