Delusioni Lewis e Kimi, si difende Leclerc. Vasseur: "Strada giusta"

Lo sprofondo Rosso continua anche nel primo giorno con la nuova sospensione posteriore. Lewis Hamilton, che finora era sempre andato a podio nelle gare sprint (primo in Cina, terzo a Miami), non riesce neppure a superare il Q1 nelle qualifiche della prima gara. Subito fuori con un testa coda all’ultima curva. «Mi sono girato, si è bloccato il retrotreno, credo sia la prima volta che mi capita». Parole come pietre. Come quelle pronunciate il giorno prima. Lewis non trova il feeling con questa SF-25 e il suo commento sulla nuova sospensione è una smorfia che dice tutto, anche se prima dell’errore il suo giro non era poi così male e lo avrebbe portato sicuramente in Q2. Ma se Hamilton sprofonda, Leclerc riesce a mettere insieme un

giro incoraggiante, soprattutto pensando alla gara lunga, piazzandosi al quarto posto, staccato di 7 decimi da un Piastri semplicemente perfetto.

«Penso che Charles abbia fatto un buon giro, ma Piastri sta volando dall’inizio del week end. Abbiamo un margine di miglioramento e abbiamo fatto solo pochi giri con la nuova sospensione. Siamo sulla strada giusta», ha detto Vasseur che vede sempre rosa all’orizzonte. Contro le McLaren oggi però può fare qualcosa sempre e solo Verstappen. Max si è piazzato in mezzo al duo papaya sulla pista di casa di mamma Sophie, potrebbe vestirsi da terzo incomodo nella lotta per il titolo. Se la Ferrari esce senza sorrisi dal venerdì di Spa, esce certamente peggio la Mercedes con Kimi eliminato in Q1 per un suo errore e Russell

eliminato in Q2 per un errore di strategia del team, sorpreso dal miglioramento

improvviso della pista. Per i polemen delle prime due sprint della stagione un venerdì davvero da dimenticare. Il quarantenne e il diciottenne hanno chiuso allo stesso modo. L’esperienza questa volta non ha fatto la differenza.