Ducati, l'eccellenza italiana celebrata nella collezione numismatica 2024 del Mef

È stata emessa il 20 giugno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, una serie di monete dedicate alla leggendaria storia della Ducati, la celebre "rossa" di Borgo Panigale.

Un tributo a una grande "eccellenza italiana"

Le monete fanno parte della serie Eccellenze Italiane, coniate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e rappresentano un viaggio visivo attraverso l’innovazione e il design che hanno reso Ducati un simbolo d'eccellenza nel mondo delle due ruote, celebrando i modelli simbolo della storica casa motociclistica.

La collezione

Sono state emeresse tre monete in argento e un trittico che raccontano Ducati attraverso immagini iconiche. Le monete in argento 925‰ hanno un valore nominale di 5 euro e sono disponibili in versione Fior di Conio con elementi colorati. La tiratura è di 5.000 pezzi per la Ducati Panigale, 6.000 per la Ducati 916 e 4.000 per la Ducati Cucciolo. Per il trittico, invece, il contingente è di 3.000 pezzi.

Sono state realizzate dall’artista incisore Antonio Vecchio e rappresentato straordinarie opere numissmatiche per gli appassionati e i collezionisti oltre che un grande tributo alla storia del motociclismo italiano, rappresentato da una delle sue più grandi icone.

La grafica delle monete

Sul Dritto di tutte le monete emesse, una veduta dello storico stabilimento Ducati di Borgo Panigale, inaugurato nel 1936, con il logo Ducati evidenziato in alto a destra. La scritta Repubblica Italiana circonda l'immagine.

Sul rovescio della prima

L'immagine della rivoluzionaria Cucciolo del 1949, la prima moto realizzata dalla Ducati che ha scritto le prime pagine dell'epopea della casa bolognese. A destra, l’anno di emissione 2024; in basso, il valore "5 EURO" e l’identificativo "R" della Zecca di Roma; a sinistra, la firma dell’autore A.Vecchio; in alto, ad arco, la scritta DUCATI. Questa moneta presenta elementi colorati.

Sul rovescio della seconda

La Ducati 916, progettata da Massimo Tamburini e descritta nel 2014 dalla rivista Motorcycle News come la moto più bella degli ultimi 50 anni. A destra, l’anno di emissione 2024; in basso, il valore 5 EURO e l’identificativo R della Zecca di Roma; a sinistra, la firma dell’autore A.Vecchio; in alto, ad arco, la scritta DUCATI. Anche questa moneta presenta elementi colorati.

Sul rovescio della terza

La Ducati Panigale, l’ultimo modello di motociclette sportive realizzate dalla Ducati, simbolo di potenza ed eleganza. A destra, l’anno di emissione 2024; in basso, il valore 5 EURO e l’identificativo R della Zecca di Roma; a destra, la firma dell’autore A.Vecchio; in alto, ad arco, la scritta DUCATI. Questa moneta presenta anch'essa elementi colorati.

Come acquistarle

La descrizione completa e la disponibilità per l’acquisto delle monete della Collezione Numismatica della Repubblica italiana 2024 sono pubblicati sul portale dedicato.

Le monete sono disponibili inoltre anche presso lo shop di piazza Verdi, 1 e presso il Museo della Zecca sito in Via Salaria, 712, previa prenotazione per l’accesso al sito . Anche i cittadini europei possono registrarsi e acquistare le monete della Collezione e tutti gli altri prodotti del Poligrafico e Zecca dello Stato.