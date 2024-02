F1 GP Bahrain, prove libere: Mercedes e Ferrari mettono nel mirino la Red Bull

Finalmente ci siamo, la Formula 1 è pronta a entrare in scena con una nuova stagione, stavolta da 24 gare. Adesso si getta la maschera, dopo un inverno di sogni, speranze e congetture. Si scende in pista in Bahrain, per le prove libere che hanno, più o meno, confermato quanto visto nei test pre-season. Certo, le prime prove libere sono state condizionate da un asfalto ancora in rodaggio, con Daniel Ricciardo su Racing Bulls incredibilmente davanti a tutti, mentre le seconde free practice sono state sicuramente più oggettive e hanno premiato Lewis Hamilton. Sul passo gara le Red Bull sono davanti, tallonate dalle Mercedes. Più in difficoltà la Ferrari, ma non troppo distante.

Prove libere 1, Ricciardo davanti a tutti

Alla luce di tutto, il tempo di Daniel Ricciardo di 1:32.869 è stato un po' come una meteora. Il pilota australiano ha cacciato fuori dal cilindro un ottimo giro, ma è sembrato un colpo isolato. Alle spalle del pilota della Racing Bulls si sono classificate le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, mentre Tsunoda ha firmato il quarto tempo davanti a Fernando Alonso. Soltanto sesto Max Verstappen che ha fatto meglio di Leclerc (ottavo), Hamilton (nono) e Sainz (undicesimo).

Al di là dei riferimenti cronometrici, le prime prove libere ci hanno regalato una Ferrari con un buon equilibrio sulle gomme. Il più vicino alle vetture del Cavallino Rampante è stato Lewis Hamilton, concentrato e protagonista di un ottimo long run veloce e costante. Verstappen, invece, è apparso in linea con i tempi del britannico e delle due Rosse, anche se si notano alcune sbavature sulla vettura del campione del mondo in carica. I meccanici Red Bull sono chiamati a svolgere qualche correzione nelle prossime ore.

Questa la top ten:

​1. Daniel Ricciardo (RB): 1.32.869

​2. Lando Norris (McLaren): +0.032

​3. Oscar Piastri (McLaren): +0.244

​4. Yuki Tsunoda (RB): +0.314

​5. Fernando Alonso (Aston Martin): +0.324

​6. Max Verstappen (Red Bull): +0.369

​7. George Russell (Mercedes): +0.382

​8. Charles Leclerc (Ferrari): +0.399

​9. Lewis Hamilton (Mercedes): +0.433

​10. Valtteri Bottas (Sauber): +0.485

Le FP2 del GP del Bahrain, ci pensa Hamilton

Le seconde prove libere del GP del Bahrain si sono aperte con un certo nervosismo da parte di Max Verstappen, una frustrazione emersa con i vari team radio al vetriolo. L'olandese non sembra essere entrato in perfetta armonia con la sua nuova RB20. Anche Charles Leclerc ha mostrato un po' di insofferenza durante il pomeriggio, lamentandosi del traffico in pista, che non gli ha permesso di lavorare in modo scrupoloso quanto desiderava.

In mezzo al gruppo è spuntato fuori Lewis Hamilton, calmo e concentrato, che è riuscito a emergere firmando il giro più veloce. L'inglese della Mercedes ha mostrato un grande passo gara e una costanza di ritmo invidiabile, migliorando spesso il proprio cronometro. Nella simulazione di gara, con gomma morbida, Max Verstappen è sembrato il più lesto, anche se il vantaggio dello scorso anno sembra ormai assottigliato. Bene le Mercedes, che tallonano il campione in carica, mentre le Ferrari sono apparse più in affanno.

Questa la top ten:

​1. Hamilton (Mercedes): 1.30.374

​2. Russell (Mercedes): +0.206

​3. Alonso (Aston Martin): +0.286

​4. Sainz (Ferrari): +0.395

​5. Piastri (McLaren): +0.410

​6. Verstappen (Red Bull): +0.477

​7. Hulkenberg (Haas): +0.510

​8. Stroll (Aston Martin): +0.517

​9. Leclerc (Ferrari): +0.739

​10. Perez (Red Bull): +0.741