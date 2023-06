F1 GP Spagna, cosa aspettarsi e dove vederlo

Il sabato del Montmelò ci racconta di un Max Verstappen in versione ineluttabile, un perfetto automa incapace di commettere errori e di spingere sempre e comunque. L'olandese della Red Bull ha volato a Barcellona ed è, ovviamente, il grande favorito per la vittoria del GP di Spagna di F1. Non potrebbe essere altrimenti, perché dalle prime sensazioni sembra che il numero 33 tenga nel piede destro ancora tanti decimi da giocare con cura durante la corsa. La Ferrari, invece, dovrà ricostruire una gara intera con Charles Leclerc, relegato in ultima fila dopo una qualifica da panico, in cui per alcuni problemi alla monoposto non è andato oltre il 19esimo posto in griglia. L'altra faccia della medaglia in casa Maranello è quella di Carlos Sainz, che scatterà dalla prima in fila nel suo GP di casa.

Cosa aspettarsi dal GP di Spagna

Qui, nel 2016, Max Verstappen vinse la sua prima gara in F1, all'esordio assoluto in Red Bull dopo la promozione in corso d'opera dalla Toro Rosso. In quell'occasione l'olandese approfittò dello scontro che mise ko Nico Rosberg e Lewis Hamilton, mentre fu bravissimo a tenere alle sue spalle il campione del mondo 2007, Kimi Raikkonen. Sembra una vita fa, nel frattempo il pilota orange ha messo alle spalle già due titoli mondiali e naviga a vele spiegate verso il terzo trionfo. Su questa pista sembra avere un feeling speciale, che non ammetterebbe idee di gloria per gli avversari.

Carlos Sainz è il suo diretto rivale, perché gli partirà a fianco dopo aver estratto dal cilindro un giro di qualifica notevole. La Ferrari, tuttavia, sembra avere qualche difetto e - forse - non sarà così competitiva sul passo gara. Tra gli aspiranti al podio, oltre alla Rossa numero 55, ci sono la Mclaren di Lando Norris, bravo ad agguantare una terza posizione in griglia, l'Alpine di Pierre Gasly e la Mercedes di Hamilton. Quest'ultimo sembra avere un buon pacchetto tra le mani e il sabato lo ha messo in luce più di quanto non sia accaduto nel venerdì. Perez, secondo nella classifica mondiale, dovrà remare a centro gruppo dopo una qualifica da incubo (11esimo), ma ha le potenzialità, quanto meno nella vettura, per scalare la graduatoria. Fernando Alonso, protagonista assoluto di questa prima parte di campionato, è incappato in una qualifica deludente e anche lui dovrà rimboccarsi le maniche per risalire verso la strada del podio.

Meteo

Per quanto riguarda le previsioni meteo, il cielo promette incertezza sopra il cielo di Barcellona. Sulla pista potrebbe abbattersi una leggera pioggia, che potrebbe creare qualche pensiero e grattacapo in più ai venti piloti che si sfideranno sul tracciato iberico, provvisto di un layout ritornato all'antico.

Dove vederlo in TV

Il GP di Spagna di F1 si terrà a partire dalle ore 15 di domenica 4 giugno 2023. L'evento sarà trasmesso in diretta da Sky sui canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà disponibile la diretta della gara, completamente in chiaro. In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e su tv8.it.