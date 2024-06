F1, Verstappen in testa in Canada, Leclerc out, Sainz 13° | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Il ritorno alle gare delle Rosse difficilmente sarebbe potuto essere più complicato. Su un circuito certo non favorevole, sia Charles Leclerc che Carlos Sainz sbagliano le qualifiche, uscendo già al Q2. Il compito degli alfieri della Ferrari sarà quello di farsi largo dalle retrovie e cercare di entrare nella lotta per le posizioni di vertice, dove una rinata Mercedes sta dando parecchio filo da torcere alla Red Bull del campione del mondo Max Verstappen. Seguite con noi il Gran Premio del Canada con la nostra diretta testuale.

L’incognita pioggia

Dopo le disastrose qualifiche di sabato, il compito della Ferrari è quello di risalire dalla sesta fila in griglia per evitare che le rivali facciano bottino pieno. Ad animare l’avvicinamento al semaforo verde, però, ci si mette il meteo, con la pioggia che scende leggera sul “Gilles Villeneuve” e un calo termico di diversi gradi rispetto al resto del fine settimana. Il clima autunnale potrebbe consigliare qualche modifica al setup delle varie vetture mentre le previsioni parlano con insistenza di precipitazioni anche durante la gara.

Nonostante l’asfalto sia stato appena rifatto, il circuito di Montreal in certi tratti ha pozzanghere importanti. Quando i piloti, nel giro di allineamento, provano la partenza, si scivola tantissimo. A mezz’ora dalla partenza, diverse vetture sono andate lunghe in staccata ma la pioggia si ferma qualche minuto dopo. Al momento le condizioni sembrano consigliare l’uso delle intermedie ma, se la pausa dovesse durare ancora, la presenza di una striscia di asciutto in traiettoria potrebbe far azzardare qualche scelta creativa da parte delle varie scuderie.

La diretta

Giro 44 – Niente da fare per Charles Leclerc, che torna ai box e parcheggia la sua Ferrari. A quanto pare il problema al motore non era stato affatto risolto nelle soste precedenti.

Giro 42 – Lungo di Norris con la McLaren che fatica a rispondere ai gran tempi fatti segnare dalle Mercedes, sempre più vicine alla Red Bull.

Giro 41 – Mentre Sainz rischia di venir superato da Gasly, la pista è quasi del tutto asciutta. È proprio il pilota francese a montare per primo le slick.

Giro 37 – Russell non riesce a tenere il passo di Verstappen e perde progressivamente terreno.

Giro 33 – Continua il calvario di Leclerc, costretto di nuovo a rientrare ai box. Nel frattempo Sainz perde un pezzo dall’ala anteriore ma continua comunque in 13a posizione. Russell a circa 1.2 secondi dal leader Verstappen.

Giro 31 – Lungo di Leclerc! A quanto pare i problemi alla sua SF-24 non sono ancora risolti. Rimontare in queste condizioni non sarà semplice. Pioggia sempre più battente.

Giro 30 – Riparte la gara con Verstappen al comando. Leclerc scivola al 19° posto ma, proprio quando sta per attaccare Zhou, riprende a piovere.

Giro 29 – Visto che i problemi alla sua Ferrari non si sono ancora risolti, Leclerc rientra ancora ai box per resettare il setup e cambiare le coperture.

Giro 27 – Con la safety car ancora in pista, Norris rientra finalmente ai box, consegnando la prima posizione a Verstappen.

Giro 25 – Safety car!! Si gira Sargeant e la vettura rimane in pista. Tutti ai box, tranne Norris.

Giro 23 – Scatenato Norris, che abbassa ancora il tempo sul giro e guadagna diversi secondi su Verstappen.

Giro 22 – Errore di Russell, che viene superato sia da Norris che da Verstappen. Sempre peggio Leclerc, superato anche da Tsunoda.

Giro 21 – Sorpasso Norris!! Il pilota della McLaren scavalca Verstappen mentre più indietro Albon riesce a superare Leclerc, conquistando il nono posto.

Giro 20 – Incalzato da Norris, Verstappen si riporta a meno di due secondi da Russell. Le McLaren si sfidano a colpi di giri veloci.

Giro 19 – Dopo un giro veloce, Norris è a meno di 6 decimi dal campione del mondo e può approfittare del Drs, attivato dalla direzione gara.

Giro 18 – Lungo di Verstappen!! Ne approfitta Norris, che si attacca agli scarichi della Red Bull.

Giro 16 – Il duo di testa viaggia su tempi quasi identici: Verstappen non sembra aver fretta di attaccare il pilota Mercedes.

Giro 14 – 5 secondi di penalità a Ricciardo per falsa partenza mentre Leclerc sembra accusare ancora problemi alla sua vettura. Secondo le previsioni, tra 20 minuti potrebbe piovere ancora.

Giro 13 – Nonostante un giro record di Norris, Verstappen è a meno di un secondo dal leader Russell. Il duello per la testa potrebbe iniziare a breve.

Giro 11 – Nuovo tempone di Verstappen, che scende sotto l’1.30. Leclerc negli scarichi di Stroll per conquistare la nona posizione.

Giro 9 – Russell e Verstappen allungano sul resto del gruppo: Norris ha già 7.6 secondi dal campione del mondo.

Giro 8 – Torna il sole su Montreal e Magnussen è costretto a tornare al box per montare le intermedie, scivolando in 12a posizione. Gran tempo di Verstappen, sempre più vicino a Russell.

Giro 7 – Bandiera gialla quando Sargeant va a muro alla curva 6: l’americano riesce a ripartire, niente safety car. Hamilton va lungo e deve cedere la posizione ad Alonso.

Giro 6 – Dopo il giro veloce di Magnussen, scatenato, la Haas è costretta a rallentare per evitare che le coperture si scaldino troppo. Se il muretto rassicura Leclerc, Verstappen rosicchia qualche decimo a Russell.

Giro 5 – Il leader Russell non ha problemi di visibilità ed allunga su Verstappen, ora a 3 secondi. Preoccupante team radio di Leclerc che “sente qualcosa di strano” al motore.

Giro 4 – Tanta pioggia e visibilità ridotta in pista: ad approfittarne è ancora Magnussen, che supera anche Piastri, risalendo fino al quarto posto.

Giro 3 – Hulkenberg, con gomma da bagnato, riesce ad infilare Leclerc e portarsi al decimo posto.

Giro 2 – Situazione stabile al comando, con Russell che resiste ai tentativi di Verstappen ma la vera sorpresa è la Haas di Magnussen, che pattina meno ed infila sorpassi su sorpassi, tanto da portarlo in quinta posizione. Grossi problemi per Sainz, ora quindicesimo.

Giro 1 – Niente safety car e partenza regolare del Gp del Canada. Russell parte molto bene, resistendo all’attacco di Verstappen per la prima posizione. Nelle retrovie, invece, Leclerc cerca di insidiare subito Tsunoda e scippargli la decima posizione. Verstappen accenna un attacco già nel primo giro ma non affonda, mentre la full wet di Magnussen si rivela una buona scelta, tanto da farlo salire al nono posto. Leclerc esagera e va lungo, tanto da dover far passare Stroll: altrettanto problematica la partenza di Sainz, scivolato in tredicesima posizione.

-1 – Tutte le vetture in pista con le intermedie, tranne Magnussen e Hulkenberg, che scelgono le coperture da bagnato.

-5 – Meteo ancora molto incerto: difficile capire come si evolverà la situazione da qui a pochi minuti.

Quasi tutte le squadre potrebbero partire con le intermedie.

-10 – Le previsioni indicano un nuovo scroscio di pioggia prima della partenza, sicuramente bagnata. Probabile che le monoposto siano quindi costrette a partire dietro alla safety car.