La Ferrari si perde pensando a Monza, McLaren e Mercedes no

Chi ci crede, come McLaren e Ferrari, deve darsi una mossa proprio a casa Verstappen nel giorno del suo duecentesimo gran premio. Il Mondiale Costruttori lascia sognare gli inseguitori, quello Piloti decisamente meno, con Max che ha 78 punti di vantaggio su Lando Norris. La McLaren è a 42 punti dalla Red Bull, la Ferrari a 63. Andrea Stella ha detto di crederci ancora, Fred Vasseur ha detto lo stesso. Con 10 gare ancora in calendario (oltre a tre sprint) c’è margine per un recupero soprattutto se Perez non riuscirà a tornare competitivo.

La differenza è che la McLaren si è presentata a Zandvoort con un importante pacchetto di novità (la MCL38 è stata rivista nelle sospensioni, nelle brake duct oltre che nel fondo e nel diffusore), mentre la Ferrari ha rinviato alla prossima settimana a Monza tutti i suoi interventi sulla SF24. Nel vento olandese (la Fp1 è stata anche molto bagnata) la prima giornata di prove ci ha raccontato che Mercedes e McLaren saranno avversarie pericolosissime per Max fin dalle qualifiche che su una pista come questa sono fondamentali per poter sognare la vittoria. Russell (foto) è stato il più veloce davanti a Piastri, Hamilton, Norris (il migliore sul passo gara) e Verstappen. Da quando si è tornati a correre in Olanda nel 2021, Max ha monopolizzato pole e vittorie: passare qui non è semplicissimo. Oltretutto le qualifiche dovrebbero essere bagnate, mentre la gara si prevede asciutta. La McLaren nel complesso sembra favorita anche qui: per puntare a Max non può più sbagliare. Il venerdì ferrarista non è stato dei più incoraggianti con Leclerc (che tra l’altro aveva un motore nuovo, il quarto della stagione) solo nono a 0”7 da Russell e Sainz fermo dopo solo 7 giri in Fp2 per un problema al cambio con la vettura bloccata in settima marcia. Sono mancate affidabilità e prestazioni, sia sul giro secco che in simulazione gara. Non un bell’inizio di weekend. D’altra parte la Ferrari non ha portato nulla di nuovo in pista preferendo puntare tutto sulla gara di casa con un pacchetto che andrà ben oltre gli adeguamenti per il tipo di pista.

Sembra di

essere tornati ai tempi di Enzo Ferrari quando per Monza ci si inventava sempre qualcosa di speciale.

In tv: qualifiche diretta alle 15 Sky e Now, differita 18.30 Tv8. Domani gara diretta alle 15 Sky e Now, differita 18 Tv8.