Formula 1, Ferrari in azzurro al Gran Premio di Miami, ecco perché

Mancano ancora due settimane al Gran Premio di Miami, ma la Ferrari ha già annunciato un'importante novità per quanto concerne la livrea con cui scenderrà in pista la prossima domenica 5 maggio: sulla "Rossa" di Maranello, infatti, saranno presenti due distinte tonalità di blu particolarmente care agli appassionati della storia del motor sport e nello specifico delle vicende del Cavallino Rampante, vale a dire l'Azzurro La Plata e l'Azzurro Dino.

Anche se non sono stati anticipati scatti di alcun genere, in grado di far comprendere come potrebbe essere la SF-24 di Charles Leclerc e Carlos Sainz, tanti sul web hanno iniziato a fantasticare ed a ipotizzare come potrebbero essere accostati i due diversi colori. Questa speciale livrea, che verrà sfoggiata esclusivamente nel weekend del Gran Premio di Miami, vuole essere un omaggio agli Stati Uniti d'America, nell'anno in cui ricorre il settantesimo anniversario della presenza della Ferrari nel mercato a stelle e strisce.

Il Cavallino Rampante esordì oltreoceano nel 1964, sfoggiando una singolare colorazione bianca e blu. Il colore "storico" delle vetture italiane nelle competizioni automobilistiche internazionali è il rosso fin dagli anni '20, ma la monoposto di quell'anno, tuttavia, vinse il mondiale con la sua livrea bianca e blu, che fu utilizzata in pista nelle ultime due gare della stagione, il Gran Premio degli Stati Uniti e il Gran Premio del Messico. La 158 di John Surtees (che vinse con un solo punto di vantaggio su Graham Hill) e di Lorenzo Bandini furono così modificate in extremis per volontà di Enzo Ferrari, che volle vendicarsi nei confronti della federazione per la mancata omologazione della 250 LM: l'auto, infatti, avrebbe dovuto correre nella categoria Gran Turismo, ma alla fine fu costretta a confrontarsi con i prototipi. In quelle due occasioni, la "Rossa" gareggiò sotto le insegne della NART, North America Racing Team, con cui la scuderia aveva già in essere una collaborazione tecnica.

L'Azzurro La Plata, di tonalità poco intensa, è il colore dell'Argentina nelle competizioni automobilistiche internazionali. Un azzurro simile a quello che Alberto Ascari era solito utilizzare per la sua tuta e per il casco, e che ricorda molto da vicino, ad esempio, anche il colore delle tute indossate da piloti come John Surtees e Chris Amon o dallo stesso Niki Lauda nella sua prima stagione in Ferrari.

L'Azzurro Dino è invece decisamente più scuro, e fu indossato per l'ultima volta da Clay Regazzoni nel 1974, prima che anche le tute diventassero definitivamente rosse per uniformarsi alla livrea della monoposto.

In attesa di conoscere l'aspetto della SF-24, partiranno una serie di eventi per celebrare la casa automobilistica italiana a partire dal 28 aprile dal Tennessee fino alla Florida, dove il 5 maggio si svolgerà la tanto attesa gara.