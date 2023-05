Gp Imola, preoccupa il maltempo: che succede?

Il Gran Premio dell'Emilia-Romagna e del Made in Italy di Formula 1 o, più semplicemente, Imola è uno degli eventi più amati del calendario. Lo storico Autodromo Enzo e Dino Ferrariè stato celebrato nelle ore scorse da moltissime scuderie sui propri canali social (da Mercedes, ad Haas e Alpine), le quali hanno manifestato un grande entusiasmo nel tornare a correre qui. Se da una parte la voglia di battagliare è grande, dall'altra l'allerta meteo lo è ancora di più. Preoccupa soprattutto la condizione del fiume Santerno che scorre al fianco del tracciato.

Il Santerno mette a rischio il GP di Imola

L'Emilia-Romagna nelle ultime settimane è stata bersaglio di piogge incessanti, che avevano escluso in gran parte la cittadina di Imola. Tuttavia, nella giornata di martedì le cose sono drasticamente peggiorate e il maltempo si è abbattuto anche sopra il circuito che dovrebbe ospitare la Formula 1. Viene utilizzato il condizionale, poiché l'evento potrebbe essere messo in discussione. In queste ore viene monitorato costantemente l'andamento del fiume Santerno, che di solito scorre placidamente intorno alla pista. Adesso, però, è ricolmo d'acqua e minaccia l'impianto stesso.

Le autorità locali sono state obbligate a chiudere alcune strade vicino all'autodromo, per mettere in sicurezza la popolazione. È stato bloccato il traffico in via Tiro a Segno nel tratto che si snoda parallelamente alla pista, lungo la riva opposta del corso d'acqua, e che giunge fino al ponte della Tosa, nei pressi della celebre curva. L'acqua ha già preso possesso di molteplici aree verdi, solitamente destinate a parcheggio in occasione degli eventi motoristici, compreso il grande prato della collina della Tosa che funge da tribuna all'aria aperta per moltissimi spettatori del gran premio. Anche qualora il meteo diramasse una tregua, difficilmente la superficie sarà asciutta e priva di fango e acquitrini in tempo per il weekend. In modo preventivo sono stati evacuati i locali di alcune attività commerciali site sotto le terrazze box e la sala stampa del tracciato.

Le previsioni meteo

Secondo le previsioni meteo, la pioggia dovrebbe durare fino a mercoledì compreso e questo potrebbe compromettere ancora di più le condizioni generali intorno all'autodromo. I prati e le aree verdi, che erano state accuratamente messe in sesto per ospitare una moltitudine di persone, sono a rischio. Inoltre, la pioggia potrebbe abbattersi nuovamente su Imola nella giornata di sabato, quella delle attese qualifiche della Formula 1. Vedremo nelle prossime ore quali decisioni verranno prese dagli organizzatori circa la regolare disputa del Gran Premio o se dovremo assistere a qualche cambio in corsa.