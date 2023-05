F1, Verstappen trionfa nel GP di Miami. Delude la Ferrari

Un mostruoso Max Verstappen domina e vince il Gran Premio di Miami, dopo un sabato negativo e una partenza dalla nona casella in griglia. Gara e strategia perfetta quella dell'olandese della Red Bull, partito con gomme più dure rispetto ai piloti davanti e fermatosi per il pit-stop solo a undici giri dalla bandiera a scacchi, rientrando alle spalle del compagno di scuderia Sergio Perez che però non può nulla al momento dell'attacco.

Quarta doppietta in cinque gare per il team austriaco, mentre chiude il podio Fernando Alonso su Aston Martin. In ombra ancora una volta le Ferrari, rispettivamente quinta e settima con Carlos Sainz e Charles Leclerc, entrambi mai in ritmo. Quarta e sesta invece le Mercedes con George Russell e Lewis Hamilton.

VERSTAPPEN WIIIIINS!



He makes it two out of two in Miami, from ninth on the grid!#MiamiGP #F1 @Max33Verstappen pic.twitter.com/9mWj2uqKE3 — Formula 1 (@F1) May 7, 2023

La gara

In partenza fila tutto liscio, davanti le posizioni restano le stesse per i primi giri, mentre poco più dietro Verstappen (partito con gomme dure) inizia a cacciare come uno squalo, risalendo in appena 14 giri dal nono posto fino al gradino più basso del podio.

Tanta difficoltà invece per Leclerc, che non riesce a trovare ritmo e dopo il primo valzer di pit-stop si ritrova addirittura a lottare in 14 posizione. L'olandese campione del mondo, grazie alle soste di tutti, balza clamorosamente al comando della corsa, provando a tenere a debita distanza il compagno di squadra Perez in attesa di poter effettuare anche lui il cambio gomme obbligatorio.

Dietro di loro Alonso sembra l'unico che in qualche modo riesce a tenere il ritmo (seppur inseguendo da lontano), mentre le Ferrari continuano a far grande fatica ed anche Sainz si lascia scippare il quarto posto dalla Mercedes di Russell.

Nel finale le ultime emozioni le regalano ancora una volta le Red Bull: Verstappen si ferma ai box e Perez si riprende momentaneamente la leadership, ma con gomme più dure e usurate il messicano non può davvero difendersi dagli attacchi del compagno, che va a trionfare allungando nella classifica generale.

Ordine d'arrivo del GP di Miami

1. Verstappen (Red Bull)

​2. Perez (Red Bull) a 5"3

​3. Alonso (Aston Martin) a 26"3

​4. Russell (Mercedes) a 33"2

​5. Sainz (Ferrari) a a 47"5

​6. Hamilton (Mercedes) a 51"2

​7. Leclerc (Ferrari) a 52"9

​8. Gasly (Alpine) a 55"6

​9. Ocon (Alpine) a 58"1

​10. Magnussen (Haas) a 1'02"9

Le reazioni

"All'inizio sono rimasto fuori dai guai poi ho rimontato con le gomme dure che ho deciso di tenere a lungo. É stata una bella battaglia, pulita, con Perez, e quella è stata la cosa più importante. Ieri ho avuto un contrattempo nelle qualifiche, oggi abbiamo guidato con calma ed in modo pulito. Vincere dal nono posto è soddisfacente. La gomma dura? Ero fiducioso che avrebbe pagato". Lo ha affermato il campione del mondo Max Verstappen dopo la vittoria nel Gp di Miami.

"Ho provato, ho dato tutto, non avevo abbastanza passo. Non siamo riusciti a fare la differenza sulle gomme. La vittoria è meritata per Max che con le hard ha avuto un passo straordinario. Le medie hanno reso peggio di quello che pensassimo". Lo ha dichiarato Sergio Perez, secondo classificato.

"Quattro podi su cinque gare, ho una macchina fantastica. Ci aspettavamo avversari più forti ma non è stato ugualmente semplice. In partenza eravamo un pò preoccupati poi tutto è andato bene, ci prendiamo questo podio sperando di continuare così". Ha parlato così Fernando Alonso, terzo alla fine della gara.

I commenti in casa Ferrari

"É una sensazione strana, bisogna aprire gli occhi e considerare la situazione. Le qualifiche sono state buone, mentre in gara siamo stati molto incostanti. Non ho parlato con i piloti ma la situazione era palese. La Red Bull? Sorprendente il rendimento tra prove e gare. Con le altre siamo lì, mentre la Red Bull vola". Lo ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ai microfoni di Sky.

"Ho dato tutto, lo stint iniziale sulle gomme medie non ha funzionato e ha compromesso la gara. Verstappen invece con le dure ha trovato un gran ritmo ed ha vinto meritatamente. Ripeto, le gomme medie non hanno reso come ci aspettavamo ed è stata dura". Questo il commento di Sergio Perez al termine della gara.

"Non ce la facevo a far girare la macchina, l'imperativo era di non scivolare sulle gomme davanti. Tutto ciò mi ha condizionato per il resto della gara. Con le hard è andata un pò meglio, ma serve lavorare tanto per avere una macchina più costante il giorno della gara. La priorità è migliorare il passo gara". Lo ha dichiarato l'altro ferrarista Charles Leclerc.

Classifica piloti

Questa la classifica mondiale piloti dopo il Gran Premio di Miami, quinta tappa del calendario del campionato di F1.

Max Verstappen (Ned) 119 punti Sergio Perez (Mex) 105 Fernando Alonso (Esp) 75 Lewis Hamilton (Gbr) 56 Carlos Sainz (Esp) 44 George Russell (Gbr) 40 Charles Leclerc (Mon) 34 Lance Stroll (Can) 27 Lando Norris (Gbr) 10 Pierre Gasly (Fra) 8 Nico Hulkenberg (Ger) 6 Esteban Ocon (Fra) 6 Valtteri Bottas (Fin) 4 Oscar Piastri (Aus) 4 Guan Yu Zhou (Chn) 2 Yuki Tsunoda (Jpn) 2 Kevin Magnussen (Dan) 2 Alexander Albon (Tha) 1