L’anti-maranza che ha conquistato il mondo: Kimi Antonelli, il modello che serve ai ragazzi di oggi

Non servono collane vistose, atteggiamenti da duro, ostentazione e voglia di apparire per conquistare il mondo. A volte basta un volante, una buona dose di talento e soprattutto la capacità di rimanere se stessi. Kimi Antonelli, vent’anni, campione del mondo di Formula 1, è un ragazzo che sembra arrivare da un’altra generazione. O forse, più semplicemente, è la dimostrazione che esiste un modo diverso di essere giovani.

Kimi Antonelli, un modo diverso di essere giovane

Kimi Antonelli è l’anti-maranza che non ti aspetti. Non perché sia un “santo”. Anzi. In un’intervista alla Gazzetta si definisce “Un burlone”, “Il teppista del team”. Ma la sua storia racconta anche altro. E insegna tanto ai nostri ragazzi.

Kimi è l’anti-maranza non perché non abbia uno stile o non ami divertirsi, ma perché incarna valori che sembrano sempre più lontani da una certa cultura giovanile: niente prepotenza, nessuna necessità di ostentare, nessuna ricerca ossessiva di visibilità. Il suo obiettivo non è impressionare gli altri con quello che possiede o con l’atteggiamento che esibisce. È arrivare primo. E per riuscirci sa che servono sacrificio, disciplina e rispetto.

Non solo. Prende decisioni che non ti aspetti. “Dopo il Qatar ho oscurato i social per gli haters”, ha rivelato al Corriere della Sera. Lanciando un invito ai giovani vittime di bullismo: “Non abbiate paura di chiedere aiuto”.

Sport sì, ma anche scuola

La prima lezione di Kimi Antonelli ai ragazzi di oggi arriva dalla scuola. Nel giugno 2025, mentre era già un pilota di Formula 1, il campione ha sostenuto l’esame di maturità insieme ai suoi compagni scegliendo di svolgere la traccia sul rispetto. Un dettaglio? Forse. Ma quello che colpisce è che Kimi (sostenuto e spronato da mamma e papà) non ha considerato lo studio un inutile intralcio alla carriera, né ha pensato che il talento potesse dispensarlo dagli impegni degli altri ragazzi. Ha portato avanti entrambi i percorsi, con il sostegno della scuola e della famiglia.

Il talento non basta, servono lavoro e umiltà

Poi c’è il lavoro. Dietro il campione non c’è soltanto un ragazzo fortunato che ha trovato un volante ad aspettarlo, ma un percorso fatto di allenamenti, preparazione, errori e capacità di imparare. La sua crescita è il risultato di nove anni di lavoro della Mercedes e di un investimento costante della famiglia. Il talento apre una porta, ma non basta per restare al vertice. Servono applicazione, umiltà e la disponibilità a mettersi continuamente in discussione. Esattamente il contrario della cultura del tutto e subito a cui tanti nostri giovani sembrano abbandonarsi.

Il campione con le lacrime

E poi c’è il rapporto con le emozioni. Kimi non ha bisogno di mostrarsi invulnerabile per dimostrare di essere forte. Piange dopo una vittoria, si emoziona, anche quando ascolta una canzone che gli ricorda il nonno. E ha un solo segreto: “Scherzare, ridere e se ho un problema personale parlo con la mamma”, ha rivelato a 7.

Un ragazzo “pulito” che ha capito che la forza non coincide con l’aggressività, il rispetto non si conquista facendo paura e la sensibilità non è una debolezza da nascondere. Kimi Antonelli può essere determinato, competitivo e ambizioso senza dover prevaricare su nessuno. E può commuoversi senza sentirsi meno campione.

Cosa insegna Kimi Antonelli ai ragazzi di oggi

In un momento in cui tanti ragazzi sembrano inseguire il riconoscimento attraverso l’apparenza, la prepotenza andando in piazza e spaccando tutto o la popolarità sui social, la sua storia propone un’altra strada. Non quella di un ragazzo perfetto, da trasformare in un santino, ma di un ventenne che ha un obiettivo e lavora per raggiungerlo, che ha studiato mentre correva in Formula 1 e che non si vergogna delle proprie emozioni.

Il Mondiale conquistato a vent’anni lo ha portato sul tetto del mondo. Ma la lezione che può lasciare ai suoi coetanei è forse ancora più importante: non serve fare il duro per essere forti, né apparire per valere qualcosa. A volte, per farsi notare davvero, basta dimostrare quello che si è capaci di fare.