Leclerc quarto, affonda Hamilton

Le McLaren restano su un pianeta tutto loro, al momento fuori dalla portata di tutti gli altri. Anche sul velocissimo toboga di Gedda Norris e Piastri lottano tra loro, si sfidano, si spingono e alla fine si portano a casa i migliori tempi del venerdì e un assaggio di giri in assetto gara che mettono in allarme gli avversari. Max è arrivato a 0”280 da Norris. Non vuole parlare del futuro, ma fa parlare i tempi. Intanto radio box racconta di un accordo pazzesco (264 milioni in tre anni) con la Aston Martin che sta per passare di mano e diventare una scuderia del fondo sovrano Pif, quelli che hanno portato Ronaldo in Arabia… In casa Ferrari il venerdì di solito regala qualche speranza. Leclerc (foto) ha strappato il 4° tempo a 0”480 da Norris, con un set di gomme che non era nuovissimo. Con un giro perfetto può sognare di agganciare la prima fila, anche se la Sf-25 sembra più nervosa della McLaren, soprattutto all’inizio del giro. Ma se Leclerc sembra avere fiducia nella sua Ferrari, non si può dire lo stesso per Hamilton che ha passato un venerdì di passione, lontanissimo dal compagno di squadra. Non è normale che Lewis sia solo 14° con 0”622 di distacco dal compagno. Hamilton a questo punito ha due strade: seguire Leclerc copiando i suoi assetti e cambiando un po’ il suo stile di guida o insistere per la sua strada sperando di trovare quella fiducia che gli manca. Dovesse restare lontano anche qui in qualifica e in gara, ci sarebbe da cominciare a preoccuparsi davvero. Ricordando che Lewis ha vinto la prima edizione di questo gran premio. Insomma è tutta una questione di fiducia.

Un po’ lontana, almeno dopo le prime due ore, la Mercedes. Ma anche loro sono abituati ad emergere quando conta. Russell è solo 7°, dietro anche a Tsunoda, mentre Kimi è andato a baciare il muro, restando comunque a 0”269 dal compagno.