Max padrone di casa: dopo la sprint si prende la pole numero 40

Le pole cominciavano a mancargli. Tre gare di fila senza partire davanti a tutti stavano diventando troppe. In Austria, sulla pista di casa della Red Bull, Max Verstappen non ha voluto lasciare speranze agli avversari. Si è preso tutto lui. Mini pole, gara sprint e pole numero quaranta della carriera. Le McLaren ci hanno provato, sia nella mini gara che poi in qualifica, ma Norris alla fine è rimasto a 0”444 che su una pista da 64 secondi è un distacco enorme. Lando aveva avuto la sua chance in mattinata durante la sprint quando al quinto giro gli era saltato davanti alla curva 3, ma poi aveva sbagliato la curva dopo («Ho fatto un pasticcio, ho lasciato la porta aperta come un dilettante»), finendo con il perdere la posizione sia su Max che su Piastri. Il weekend austriaco conferma che la McLaren oggi è la seconda forza (Piastri è stato retrocesso per aver superato i limiti, ma era terzo) e la Mercedes riesce sempre a mettere almeno una macchina davanti alla Ferrari.

La Scuderia è in crisi. Non trova più le prestazioni, anche se un piccolo passo avanti da venerdì c’è stato. Sainz e Leclerc sono stati bravi al via della sprint (5° e 7° alla fine), hanno guadagnato posizioni, ma poi hanno dovuto fare i conti con una macchina troppo lenta e saltellante. Carlos 4° e Leclerc 6° in qualifica tolgono però il sorriso. Si è lavorato sulla SF-24 tra la gara sprint e le qualifiche e un miglioramento è arrivato anche se poi nell’ultimo run in Q3, Charles ha commesso un errore: «Alla quarta avevo ritardato la frenata, alla sei ho fatto banzai e sono andato nella ghiaia. Ho sbagliato io... ma più in là del terzo posto... »). Verstappen era imprendibile, Norris anche (a 0”133 da Carlos), ma la Mercedes era a portata (solo 11 millesimi tra Russell e Sainz).

La gara sembra un discorso privato tra Verstappen e Norris, con qualche chance per Lando se sarà perfetto e oserà nei primi

giri. Per la Ferrari l’obiettivo massimo è il podio, ma è necessario non perdere il treno del Drs, quindi restare incollati almeno a Russell e Hamilton. Tempi duri. Che belle le gare lunghe 24 ore.

