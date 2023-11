MotoGP, Bagnaia (in pole) finisce terzo nella Sprint Race: cosa è successo in Malesia

Una giornata interlocutoria in Malesia per Pecco Bagnaia nella lotta per il Mondiale di MotoGP. La pole position conquistata nella notte italiana aveva un po' illuso il pilota della Ducati, che nella Sprint Race nonostante un'ottima partenza, deve prima difendersi dagli attacchi di Alex Marquez e Jorge Martin, poi ad arrendersi al doppio sorpasso. Il terzo posto finale gli fa perdere due punti su Martin (il vantaggio è sceso da 13 a 11 punti). Ora però Pecco potrà concentrarsi sulla gara di domenica, dove partirà dalla prima casella della griglia.

Sprint Race

Alex Marquez si aggiudica la Sprint Race del Gran Premio della Malesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale. Lo spagnolo conferma quanto di buono fatto vedere ad inizio weekend e chiude davanti a Jorge Martin. Terza posizione per il campione del Mondo in carica, Pecco Bagnaia, in testa fino a metà della gara ma poi vittima di un doppio sorpasso che lo ha relegato sul gradino più basso del podio. Subito dietro Enea Bastianini, anche lui partito forte ma poi scivolato sempre più dietro. In quinta e sesta posizione le due KTM di Binder e Miller. Dalla settima alla nona casella è ancora dominio Ducati con Bezzecchi, Zarco e Marini. Chiude la top 10 l'Aprilia di Maverick Vinales.

Bagnaia scatta bene dalla pole, ma non riesce a fare il vuoto, nonostante Bastianini e Alex Marquez facciano da cuscinetto su Martin, non partito al meglio. Tutto succede nel corso del sesto giro a metà gara esatta: Pecco, fin lì leader, viene superato prima da Marquez, incalzante fin dalla partenza, poi da Martin e non ha più il ritmo per cambiare passo. Pecco è costretto ad alzare l'andatura e poi anche a gestire. Sul traguardo riesce a difendere il podio per 2 decimi su Bastianini.

Ordine di arrivo

1. Alex Marquez (Ducati)

2. Jorge Martin (Ducati)

3. Francesco Bagnaia (Ducati)

4. Enea Bastianini (Ducati)

5. Brad Binder (KTM)

6. Jack Miller (KTM)

7. Marco Bezzecchi (Ducati)

8. Johann Zarco (Ducati

9. Luca Marini (Ducati)

10. Maverick Vinales (Aprilia)

Pole record per Bagnaia

Pecco Bagnaia conquista la pole position del GP della Malesia, firmando anche il nuovo record del circuito di Sepang in 1:57.491. Prestazione straordinaria quella dell'iridato della Ducati, che batte il suo rivale nella corsa al titolo Jorge Martin, per 58 millesimi. All'ultimo assalto al cronometro, si arriva con lo spagnolo in testa alla classifica e Bagnaia quinto. Poi la svolta: Martin scivola alla curva 4 e Pecco vola a conquistare pole e primato assoluto del circuito per una prima casella della griglia che può avere un peso psicologico non indifferente. Terzo, e quindi in prima fila, un ottimo Enea Bastianini (Ducati). In seconda fila Alex Marquez (Ducati Gresini) con il quarto tempo, quindi i due piloti della Mooney, Luca Marini e Marco Bezzecchi. Settimo Brad Binder (Ktm), ottavo Fabio Quartararo (Yamaha), nono Maverick Vinales (Aprilia) e decimo posto per Jack Miller (Ktm).

One shot and just like that he gets the job done!



Pole position and a new lap record from @PeccoBagnaia #MalaysianGP

Griglia di partenza

PRIMA FILA

1. Pecco Bagnaia (Ducati)

2. Jorge Martin (Ducati)

3. Enea Bastianini (Ducati)

SECONDA FILA

4. Alex Marquez (Ducati)

5. Luca Marini (Ducati)

6. Marco Bezzecchi (Ducati)

TERZA FILA

7. Bradi Binder (KTM)

8. Fabio Quartararo (Yamaha)

9. Maverick Vinales (Aprilia)

QUARTA FILA

10. Jack Miller (KTM)

11. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

12. Johann Zarco (Ducati)

QUINTA FILA

13. Aleix Espargaro (Aprilia)

14. Augusto Fernandez (KTM)

15. Franco Morbidelli (Yamaha)

SESTA FILA

16. Joan Mir (Honda)

17. Pol Espargaro (KTM)

18. Raul Fernandez (Aprilia)

SETTIMA FILA

19. Miguel Oliveira (Aprilia)

20. Marc Marquez (Honda)

21. Takaaki Nakagami (Honda)

OTTAVA FILA

22. Alvaro Bautista (Ducati)

23. Iker Lecuona (Honda)

@PeccoBagnaia and @88jorgemartin in the Top 2 spots of the grid



You reaaaally don't want to miss the #TissotSprint coming up shortly! #MalaysianGP pic.twitter.com/l7X7NIXTKE — MotoGP™(@MotoGP) November 11, 2023

Classifica mondiale

1. Pecco Bagnaia 396

2. Jorge Martin 385

3. Marco Bezzecchi 313

4. Brad Binder 254

5. Aleix Espargaro 198

6. Johann Zarco 196

7. Maverick Vinales 170

8. Luca Marini 165

9. Jack Miller 148

10. Fabio Quartararo 145

Dove vedere il GP della Malesia

Un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina per la MotoGP con la terzultima tappa del Mondiale 2023. Fino a domenica 12 novembre appuntamento con il GP della Malesia, live su Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP) e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini e le incursioni dell’insider Mattia Pasini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara.

A Sepang le lancette dell'orologio sono 7 ore avanti rispetto all'Italia, quindi attenzione agli orari ancora una volta diversi rispetto alle tappe europee. Nella notte tra sabato e domenica, dalle 3.35 il warm up della top class, poi le gare: alle 5 la Moto3, alle 6.15 la Moto2 e alle 8.00 la MotoGP (repliche alle 14, alle 17 e alle 20). Su TV8 verranno trasmesse in differita le gare delle classi della domenica (Moto3 ore 11.15), (Moto2 ore 12.30), (MotoGP 14.15).