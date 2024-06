MotoGP, Bagnaia da urlo ad Assen: trionfa davanti a Martin

Ascolta ora 00:00 00:00

Non c'è storia nel Gran Premio d'Olanda: Pecco Bagnaia completa un fine settimana perfetto, con pole position e vittoria nella Sprint Race, aggiudicandosi anche la gara lunga per il terzo anno consecutivo. Sul circuito di Assen, il pilota della Ducati si impone davanti allo spagnolo Jorge Martin (Ducati-Pramac), l'unico che prova a resistergli, e al compagno di squadra Enea Bastianini, che completa il podio.

Quarto posto per lo spagnolo del team Ducati-Gresini Marc Marquez che si lascia alle spalle Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR 46) e il connazionale dell'Aprilia Maverick Vinales. A completare la top ten il sudafricano della Ktm Brad Binder, lo spagnolo del team Ducati-Gresini Alex Marquez, lo spagnolo dell'Aprilia Raul Fernandez e Franco Morbidelli (Ducati-Pramac). Dopo questa gara Martin resta in vetta alla classifica mondiale con 200 punti, 10 di vantaggio su Bagnaia. Il gap si riduce sempre di più.

"Mi è piaciuto ogni cosa di questo weekend. Ringrazio tutti i miei fan, perché sono sempre fantastici. Mi sono divertito molto e sono stato veloce sin dal venerdì. I miei tempi erano ottimi e la scelta della gomma oggi è stata azzeccata" le parole di Bagnaia a fine gara. Il due volte campione del mondo ha anche eguagliato l'australiano Casey Stoner come numero di vittorie in Ducati (23).

La gara

Ottima partenza dalla pole di Bagnaia ma anche di Martin, che in pochi giri balza in seconda posizione. Altra caduta per Bezzecchi dopo quelle del sabato di qualifiche e Sprint. Poi la moto inizia anche a fumare. Ritiro e un weekend da dimenticare per il riminese. Sale in cattedra Di Giannantonio che supera anche Marquez e si prende la terza posizione alle spalle di Bagnaia e Martin.

Intanto Bagnaia gira mezzo secondo più veloce dei suoi inseguitori e ha un secondo e 3 decimi su Martin. Marquez continua a essere minaccioso alle spalle di Di Giannantonio. Seguono Vinales, Acosta, Bastianini e Binder. Bagnaia è inarrestabile e incrementa ancora su Martin: 1 secondo e 6 decimi di vantaggio. Al 19° giro Marquez passa Di Giannantonio ma a sua volta si fa superare da Vinales. Enigmatica quest'oggi la strategia dello spagnolo, che sembra non voler guidare il gruppo che si sta giocando il podio.

The Beast keeps biting! @Bestia23 and @marcmarquez93 rub shoulders for 4th and the Spaniard goes well wide #DutchGP pic.twitter.com/ufZ4QnbEn7 — MotoGP™ (@MotoGP) June 30, 2024

Pecco prosegue con 2 secondi di margine su Martin. Dietro è gran bagarre per il 3° posto con sorpassi e controsorpassi. Bastianini si è preso la quarta posizione, Marquez è entrato su Di Giannantonio che l'aveva superato. Al 22° giro Bastianini passa Vinales e si prende il podio. Bagnaia in gestione, resta sui 2 secondi il gap su Martin. Bastianini intanto prova ad allungare su Vinales e a mettere al sicuro il 3° posto. Il pilota Ducati resta saldamente in testa alla testa della gara fino alla fine davanti a Martin 2°. Terzo Bastianini, Marc Marquez 4°, Vinales 5°, Di Giannantonio 6°.

Ordine d'arrivo

1. Pecco Bagnaia (Ita) Ducati in 40'07"214 alla velocità media di 176.6 km/h

2. Jorge Martin (Esp) Ducati a 3"676

3. Enea Bastianini (Ita) Ducati 7"073

4. Marc Marquez (Esp) Ducati 7"868

5. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 8"299

6. Maverick Vinales (Esp) Aprilia 8"258

7. Brad Binder (Rsa) Ktm 16"005

8. Alex Marquez (Esp) Ducati 21"095

9. Raul Fernandez (Esp) Aprilia 22"368

10. Franco Morbidelli (Ita) Ducati 23"413

Giro più veloce: Bagnaia (lap 12) in 1'31"866 alla velocità media di 177.9 km/h

Classifica piloti

1. Jorge Martin (Esp) 200 punti

2. Francesco Bagnaia (Ita) 190

3. Marc Marquez (Esp) 149

4. Enea Bastianini (Ita) 136

5. Maverick Vinales (Esp) 117

6. Pedro Acosta (Esp) 101

7. Brad Binder (Rsa) 98

8. Fabio Di Giannantonio (Ita) 90

9. Aleix Espargaro (Esp) 82

10. Alex Marquez (Esp) 61

Classifica costruttori

1. Ducati 278

2. Aprilia 155

3. Ktm 153

4. Yamaha 43

5. Honda 22