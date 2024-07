MotoGP Germania 2024, prove libere: quante cadute, ma Martin è il più veloce

Ascolta ora 00:00 00:00

La MotoGP sbarca su una delle poche piste sinistrorse di tutto il calendario, il Sachsenring in Germania, nonché uno dei giardini di casa di Marc Marquez, che qui ha vinto plurime volte, ottenendo record su record. Lo spagnolo non ha sfigurato neppure stavolta, anche se durante le pre-qualifiche del pomeriggio è stato protagonista di una caduta di troppo che ha allertato subito il team Gresini.

Lo spagnolo si è fermato dopo un dolore al petto, causa dello scivolone, terminando la seconda sessione col tredicesimo tempo. Per lui nessuna frattura, ma una contusione al costato: è arruolabile, ma prenderà degli antidolorifici prima di sottoporsi a un nuovo controllo domani. La mattina la batteria spagnola ha fatto la voce grossa con Martin, lo stesso MM e Vinales. Nel pomeriggio ancora sugli scudi l'iberico della Pramac e quello dell'Aprilia. Bagnaia timido, mentre Aleix Espargaro alza bandiera bianca.

Le FP1 parlano spagnolo

Dicevamo, Jorge Martin ha chiuso le prime prove libere del Sachsenring in testa. Il leader della classifica piloti della MotoGP ha fatto il miglior tempo in 1:20.584 girando nel finale con gomme morbide. Alle sue spalle Marc Marquez e Maverick Vinales. Pecco a differenza delle ultime gare in cui era stato brillante sin dal primo minuto dalla prima sessione di libere, stavolta ha scelto di sfoggiare un profilo più nascosto, lavorando sulle gomme in vista delle fasi calde del fine settimana. Meglio del campione del mondo, per ora, Miguel Oliveira quarto e poi Acosta, Raul Fernandez, Bastianini settimo e Alex Marquez.

I tempi completi:

Martin 1'20.584 M.Marquez +0.150 Viñales +0.294 Oliveira +0.522 Acosta +0.567 A.Fernandez +0.567 Bastianini +0.627 A.Marquez +0.674 Bagnaia +0.713 R.Fernandez +0.826 Miller +1.005 Bezzecchi +1.058 Morbidelli +1.061 Quartararo +1.149 Binder +1.153 Di Giannantonio +1.156 Nakagami +1.543 Zarco +1.606 Marini +1.660 Bradl +1.733 Mir +1.943 Gardner +2.385

Le pre-qualifiche della MotoGP Germania 2024

Le pre-qualifiche del Sachsenring (Germania) sono state spezzettate da troppe cadute e da una bandiera rossa che ha interrotto la sessione per diversi minuti. Il primo a finire a terra rovinosamente alla curva 11 è stato Marco Bezzecchi, confermando il periodo negativo. Nello stesso punto anche Marc Marquez, quando era al comando della graduatoria, è stato disarcionato dalla sua Ducati Desmosedici: lo spagnolo perde il posteriore, cerca di riprendere il controllo ma viene sbalzato per aria. Il pilota si rialza da solo, ma l'impatto è stato tremendo. Anche Di Giannantonio diventa tristemente protagonista di giornata per un brutto incidente, l'italiano finisce sull'asfalto a curva 1 e si rialza mal ridotto, tenendosi il braccio. A quel punto vengono esposte le bandiere rosse.

Stop alle prove. Quando le pre-qualifiche riprendono, all'elenco dei caduti si aggiungono anche Nakagami, Acosta, Augusto Fernandez e Remy Gardner.

Questa è la classifica dei primi dieci, che vanno direttamente al Q2 di domani: