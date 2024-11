MotoGP Malesia, prove libere: verso un finale incandescente tra Martin e Bagnaia

Ascolta ora 00:00 00:00

Il campione del mondo in carica, Francesco Bagnaia, ha iniziato il weekend del Gran Premio della Malesia di MotoGP nel migliore dei modi, dominando le prime due sessioni di prove libere a Sepang. Questo risultato mette il pilota italiano in una posizione di leggero vantaggio nella lotta al titolo contro Jorge Martin, leader del campionato. I due rivali sono divisi da pochissimi punti (453 l'iberico e 436 il piemontese) e questo penultimo appuntamento del calendario potrebbe essere decisivo. L'imperativo categorico è non sbagliare niente e Pecco sembra essere partito col piede giusto.

Bagnaia si impone nelle due sessioni di prove libere

Bagnaia ha dimostrato una superiorità schiacciante sia nelle FP1 che nelle FP2. Nella prima sessione, con pista umida e in evoluzione, ha comunque fatto segnare il miglior tempo. Nelle pre-qualifiche, ha ulteriormente consolidato la sua posizione, fermando il cronometro sull'1:57.679, a soli due decimi dal record della pista. Jorge Martin, leader del mondiale, ha chiuso le FP2 al secondo posto, a soli 50 millesimi da Bagnaia. Nonostante il distacco ridotto, Martin ha dovuto affrontare un turno difficile, nel quale è stato rallentato da una scivolata durante il suo ultimo tentativo di attacco alla vetta. Enea Bastianini, compagno di squadra di Bagnaia, ha concluso le FP2 al terzo posto, a 0.198 secondi dal leader. La sua performance conferma la competitività della Ducati in questo weekend di gara e potrebbe rivelarsi un ago della bilancia per la lotta al titolo.

Maverick Vinales e Alex Marquez completano la Top 5

Maverick Vinales (Aprilia) e Alex Marquez (Gresini Racing) hanno completato la top 5 delle FP2. Vinales, in particolare, ha mostrato un buon passo gara e potrebbe essere un outsider nella lotta per il podio. Pedro Acosta (KTM) e Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team), invece, non sono riusciti a entrare nella top 10 delle FP2 e dovranno quindi passare dalla Q1 per accedere alla sessione decisiva per la griglia di partenza. Acosta, in particolare, ha sofferto la mancanza di grip sul tracciato malese ed è stato anche protagonista di una caduta senza conseguenze nel finale delle FP1.

Iannone rientra con un asso incostante

Andrea Iannone, al rientro in MotoGP dopo cinque anni di assenza, ha mostrato un andamento altalenante nelle due sessioni di prove libere. Nelle FP1 ha sorpreso tutti con un promettente nono posto, dimostrando di essersi adattato rapidamente alla nuova moto. Tuttavia, nelle FP2 ha fatto un passo indietro, terminando 21°, penultimo a 1.9 secondi da Bagnaia. Il sostituto di Di Giannantonio dovrà lavorare sodo per non sfigurare in un weekend che si preannuncia complesso.

Infine, il GP della Malesia è un appuntamento cruciale per l'assegnazione del titolo mondiale. Con Bagnaia in grande forma e Martin determinato a difendere la sua leadership, lo spettacolo è garantito. La battaglia per la corona si preannuncia serrata fino all'ultimo giro.