MotoGp di Malesia, riecco la Bestia: vuole tenersi la Rossa

Tre Ducati sul podio a Sepang ormai non fanno più notizia, ma la vittoria di Enea Bastianini che torna al successo dopo oltre un anno, è un risultato da urlare al mondo. Non succedeva da 23 gran premi. Un`eternità per un ragazzo di 25 anni in un mondo che corre a 300 all`ora. Quando ormai nel paddock, e forse anche ai piani alti di Borgo Panigale, si vociferava di un eventuale ingresso di Jorge Martin nel team ufficiale e una retrocessione del riminese nel team Ducati Pramac, la "Bestia", torna a trionfare, dominando dall`inizio alla fine.

«Sono partito con una sola idea in testa: vincere. Non mi importava del resto. Sapevo che potevo farlo», ha dichiarato al traguardo, rispondendo con il cronometro a chi forse dubitava del suo talento cristallino. Un risultato che potrebbe veramente mettere la parola fine ad un anno sfortunato, quando invece era partito tra i principali candidati al titolo. «È esploso qualcosa dentro di me questo weekend. Sono tornato a divertirmi», ha dichiarato, sciogliendosi anche in un bellissimo abbraccio con Pecco. Sul podio con lui Alex Marquez, secondo, terzo proprio Bagnaia, che chiudendo davanti al diretto rivale nella corsa al titolo, Jorge Martin, lascia la Malesia con 14 punti di vantaggio. «Enea si è meritato la vittoria. Ha fatto qualcosa di straordinario. Per me era importantissimo arrivare davanti a Martin, per i punti, ma soprattutto a livello mentale. Bello riuscire a fare una lotta così. Era un po' che non riuscivo a batterlo» così il piemontese.

Il duello con Martin resta equilibrato quando mancano due Gp al termine del campionato. La tensione è massima anche perché domenica 19 in Qatar Pecco potrebbe già laurearsi campione per il secondo anno consecutivo. Un trionfo. Come quello che si pregusta Luca Marini, che sembra vicinissimo alla firma con Honda HRC. Destini incrociati quelli tra il fratello di Valentino Rossi e Marquez che fanno già pregustare ai fan una stagione 2024 spettacolare.