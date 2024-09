MotoGp, Martin imbattibile in Indonesia: vince ed allunga su Bagnaia (solo terzo)

Ascolta ora 00:00 00:00

Sul circuito di Mandalika prova d’autore di Jorge Martin che domina dal primo all'ultimo giro il Gran Premio d’Indonesia. Alle spalle dello spagnolo grande battaglia, diverse cadute e parecchie emozioni, con Pedro Acosta che la spunta sulla concorrenza, chiudendo in seconda posizione. Giornata complicata per le Ducati Factory, con Pecco Bagnaia che ha la meglio nella battaglia contro Morbidelli e Bezzecchi, salendo sul gradino più basso del podio e perdendo quindi solo 9 punti nei confronti di Martin.

Gara da dimenticare, invece, per il compagno di squadra Bastianini, caduto mentre stava riportandosi sotto ad Acosta e per Marc Marquez, fermato da un problema al motore. Risultato ancora sub judice, però, visto che la GasGas del portoghese è sotto inchiesta per pressione irregolare delle gomme: in caso di squalifica, Bagnaia risalirebbe in seconda posizione, accorciando le distanze sul rivale.

Martin vola, male Bagnaia

Dopo le emozioni della sprint race e le tante cadute, i piloti di punta si presentano sul circuito di Mandalika con due preoccupazioni: il caldo afoso e la necessità di partire al meglio. Il leader della classifica Jorge Martin approfitta al meglio della pole position e riesce a mettersi dietro il resto della compagnia ma niente male lo scatto di Bastianini, che si lancia all’inseguimento: Acosta e Bagnaia seguono a ruota mentre Marc Marquez, terzo nella sprint, inizia subito a spingere per risalire dalla dodicesima posizione. L’asfalto indonesiano si conferma infido già dal primo giro, quando nelle retrovie c’è una caduta di gruppo: a terra finiscono Alex Marquez, Espargaro, Miller e Luca Marini. Se Martin rifila mezzo secondo a Bastianini, tentando la fuga, da rivedere il primo giro di Pecco Bagnaia, scavalcato anche da Bezzecchi e Morbidelli mentre Marc Marquez sta già puntanto Di Giannantonio per accodarsi al trenino di testa.

Pedro Acosta conferma il suo ottimo stato di forma, superando Bastianini e cercando di ridurre le distanze da Martin: lotta serratissima tra Marquez e Di Giannantonio, che si sorpassano a vicenda più volte. Mentre Bastianini viene superato prima da Morbidelli e poi da Bezzecchi, Bagnaia ha il suo bel da fare per tenersi alle spalle Marquez: in testa, invece, Martin vola ed ha quasi due secondi di vantaggio su Acosta, che le sta provando tutte per non essere staccato ed ha un secondo di margine su Morbidelli. Mentre Bagnaia approfitta della battaglia tra Marquez e Di Giannantonio per far segnare il giro veloce, il romano esagera e finisce a terra. Al decimo giro un errore di Bezzecchi consente alle due Ducati Factory di rifarsi sotto mentre Acosta non molla e riesce a mettere nel mirino Martin che probabilmente sta gestendo le gomme. Il portoghese rosicchia qualche centesimo al giro mentre Bagnaia continua ad alzare il ritmo, facendo segnare il nuovo giro veloce. Al giro di boa, problema tecnico per Marc Marquez, il cui motore inizia a fumare: fine settimana da dimenticare per l’ex campione del mondo.

Rimonta Bagnaia, Bastianini out

Se i tanti spettatori sugli spalti sono più interessati alla lotta per la vittoria, tra il 13° ed il 15° giro si accende lo scontro per il gradino più basso del podio, con un quartetto tutto italiano che inizia a darsi battaglia. Il sorpasso di Bastianini su Bezzecchi consente a Bagnaia di riportarsi sotto e quando Bastianini inizia a battagliare con Morbidelli per il terzo posto, i quattro centauri azzurri si sfidano a colpi di staccate al limite. Al giro 16 sorpasso di Bastianini su Morbidelli per la terza posizione mentre Bagnaia cerca il momento buono per sferrare l’attacco su Bezzecchi. Acosta e Martin sono a distanza di tiro con Bastianini che aumenta il ritmo per ricucire i due secondi che lo separano dal pilota della GasGas: emozionante la lotta a tre tra Bezzecchi, Morbidelli e Bagnaia, che al giro 18 è minaccioso negli scarichi dei rivali.

Bastianini, però, esagera e finisce a terra proprio dopo aver fatto segnare il giro veloce: davvero un peccato visto che Enea sembrava in grado di riportarsi sul duo di testa e lottare per la vittoria. Mentre Martin allunga su Acosta, che sembra aver rinunciato all’inseguimento, Bagnaia prima approfitta di un errore di Bezzecchi per scavalcarlo, poi infila anche Morbidelli, assicurandosi il gradino più basso del podio ed un terzo posto molto utile in ottica mondiale. Dopo le tante emozioni, passerella per Martin che vince davanti ad Acosta e Bagnaia, aumentando a 21 punti il distacco dal campione del mondo, che chiude davanti a Morbidelli e Bezzecchi.

Occhio però a possibili sorprese: dopo aver tagliato il traguardo la GasGas di Acosta èper la pressione irregolare delle gomme: in caso di squalifica Bagnaia salirebbe al secondo posto riducendo ulteriormente il distacco dallo spagnolo.