Prova un salto estremo: muore la legenda del motocross Jayden Archer

Il mondo del motocross piange la scomparsa di Jayden Archer, vera e propria leggenda del freestyle acrobatico. Il 27enne australiano è deceduto a causa di un tragico incidente avvenuto durante un pericoloso allenamento. Stando a quanto riferito dalla stampa locale, i fatti si sono verificati nella giornata di mercoledì 21 febbraio a Melbourne, sua città natale, mentre si stava cimentando in un salto particolarmente pericoloso.

Soprannominato Jayo, Jayden Archer era un personaggi di spicco nel mondo del motocross estremo e nello specifico del Nitro Circus, format che prevede per l'appunto l'esecuzione di manovre estreme da parte degli specialisti di freestyle. È entrato di diritto nella leggenda delle competizioni per essere stato il primo pilota al mondo a riuscire a completare con successo un triplo salto mortale all'indietro: dopo quell'impresa, avvenuta nel novembre del 2022 durante i Nitro World Games di Brisbane, chiese all'allora fidanzata di sposarlo.

Non sono emersi dettagli circa l'incidente a seguito del quale il 27enne australiano ha perso la vita: si sa solo che Jayo è morto sul colpo a causa delle ferite riportate nella caduta. Stando a quanto riportato dalla stampa d'oltremanica, Archer stava tentando di alzare ulteriormente l'asticella, allenandosi per completare il quadruplo salto mortale all'indietro. Numerosi i messaggi di cordoglio da parte di colleghi e semplici appassionati della disciplina.