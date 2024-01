"Non sono all'altezza...". Ralf Schumacher in tackle su Leclerc e Sainz

Ascolta ora: ""Non sono all'altezza...". Ralf Schumacher in tackle su Leclerc e Sainz"

Ralf Schumacher, ex pilota e fratello del leggendario Michael, va all'attacco dei due ferraristi, Charles Leclerc e Carlos Sainz, colpevoli a suo parere della mancanza di vittorie della scuderia di Maranello.

Quando manca poco più di un mese al via dei test prestagionali che daranno ufficialmente il via al prossimo Mondiale di Formula 1 già impazzano i pronostici su chi sarà (se ci sarà) la principale rivale della Red Bull nella corsa al titolo iridato. Come spesso accade in questo periodo dell'anno, la Ferrari viene indicata come la più autorevole candidata a ricoprire il ruolo di anti-Red Bull, salvo poi deludere puntualmente quando cominciano le gare. Non la pensa così Ralf Schumacher, che però più che nella monoposto vede un punto debole nei due piloti, Leclerc e Sainz.

Nell’intervista rilasciata al podcast "Formula for Success", condotto da altre due vecchie conoscenze del Circus come David Coulthard ed Eddie Jordan, l'ex pilota tedesco ha dichiarato: "Credo che Fred Vasseur stia facendo un buon lavoro. Si vede che il gruppo sta crescendo e che ci sono meno errori e che i pit-stop sono ottimi, ma al momento non li vedrei come i maggiori contendenti della Red Bull. Forse mi sbaglierò. Potrebbe essere possibile (che lottino per il titolo, ndr), ma entrambi i piloti non si sa mai cosa combineranno" ha quindi proseguito il 48enne tedesco indicando dunque il monegasco e lo spagnolo come vera causa della mancata competitività della Ferrari.

Nel corso dell'ultima stagione la Rossa ha dimostrato di avere parecchie difficoltà che non le hanno permesso di lottare per il titolo. Leclerc e Sainz non hanno assicurato prestazioni soddisfacenti, tanto da chiudere in terza posizione anche nel Mondiale costruttori. Il gap con la Red Bull è apparso spesso incolmabile. Colpa della monoposto o dei piloti? Secondo la maggioranza dei commentatori, compreso il presidente della Rossa John Elkann, la Ferrari disponde della coppia di piloti più forte di tutta la griglia di partenza del Mondiale di F1.