La musica "olimpica". Sul palco del Meazza sale anche Bocelli

Andrea Bocelli insieme a Laura Pausini e a Mariah Carey è il terzo super cantante che animerà la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi il 6 febbraio allo Stadio di San Siro. Perché sì lo sport è anche musica, un inno che risuona dentro e fuori. Non c'è canzone italiana senza lirica, perciò il tenore che oggi rappresenta le note italiane nel globo inaugurerà i Giochi in mondo visione. Fondazione Milano Cortina ha motivato così la scelta: "La sua presenza è un ponte tra musica e sport: non è solo un ritorno nel contesto Olimpico, dopo la sua partecipazione alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Invernali di Torino 2006, ma anche un'occasione per raccontare i Giochi attraverso il nostro patrimonio musicale italiano conosciuto e apprezzato in tutto il mondo". Bocelli come Pausini e Carey ben incarnano il fil rouge dell'Armonia, il tema scelto dallo studio Balich - cui si deve il progetto di 16 cerimonie oltre alla creazione dell'Albero della Vita di Milano Expo 2015 - come sintesi di bellezza, pace ed eleganza. "Abbiamo pensato a Leonardo e ai grandi inventori, al design e al gusto, alla musica e all'eleganza. Il senso è mettere insieme città e montagna, uomo e natura, culture diverse" ha spiegato Marco Balich.

Durante la cerimonia di apertura, la performance del maestro rappresenterà uno dei passaggi più significativi capace di racchiudere lo spettacolo e l'essenza dei valori Olimpici. Non solo, Bocelli darà vita a un momento intenso ed emozionante nel quale la musica diventa espressione condivisa, in grado di affiancare i gesti e le storie degli atleti. Il 2 gennaio la Fondazione aveva annunciato la partecipazione di Laura Pausini che "incarna in modo autentico il concetto di Armonia, elemento centrale della cerimonia. La sua musica, capace di attraversare generazioni, culture e lingue diverse, rappresenta un punto di incontro tra tradizione e contemporaneità, tra radici italiane e respiro internazionale". La superstar mondiale è Mariah Carey, il suo nome è stato fatto a metà dicembre. Vincitrice di cinque Grammy Award, famosa nel mondo per la sua voce inconfondibile e per i suoi successi, da "One Sweet Day" a "We Belong Together" o "All I Want For Christmas Is You", la cantante non è nuova alle esibizioni durante gli eventi sportivi: ha cantato l'inno nazionale statunitense "The Star-Spangled Banner" prima del Super Bowl della National Footbal League nel 2002 e alla National Basketball Association All Star Game l'anno successivo.

La Carey è pronta a brillare con abiti scintillanti degni di una diva come Lady Gaga e Celine Dion

che hanno incantato Parigi durante le Olimpiadi estive del 2024.

Sono invece attori gli altri tre super ospiti chiamati a rappresentare lo spirito italiano: Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore.