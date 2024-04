Gué Pequeno si avvicina a Elodie, ma lui la scansa. Cosa è successo

Brutta sorpresa per Elodie, che si è vista rifiutare un abbraccio dal rapper Gué Pequeno alla fine della loro esibizione sul palco del Forum di Assago. La cantante era ospite a sorpresa dei Club Dogo, gruppo di cui fa parte Pequeno, e insieme a loro ha cantato Soli a Milano. Peccato che quel bel momento sia stato rovinato proprio alla fine, quando Elodie si è avvicinata a Gué Pequeno per abbracciarlo e lui l'ha impietosamente tenuta a distanza. Il caso, ovviamente, ha fatto parecchio discutere sui social.

L'abbraccio negato

Tutto pareva essere iniziato nel migliore dei modi. Elodie si è presentata sul palco del Forum di Assago con in look total silver e si è esibita con i Club Dogo, gruppo musicale hip hop italiano, cantando la canzone Soli a Milano. Quello che sembrava a tutti gli effetti un momento di complicità e unione fra artisti è però finito nel peggiore dei modi. La cantante romana ha prima abbracciato Jake la Furia, venendo ricambiata, poi, con lo stesso slancio, ha allargato le braccia, provando a fare lo stesso con Gué Pequeno. Peccato che quest'ultimo l'abbia tenuta ben lontana, negandole l'abbraccio.

Elodie deve avere per forza recepito il messaggio, tuttavia ha comunque provato a dare un "mezzo abbraccio" al rapper, in quello che è parso come un tentativo di salvare almeno le apparenze. La scenetta, però, non è passata inosservata, e il video di Pequeno che scansa Elodie ha subito cominciato a rimbalzare sui social network, provocando diverse reazioni. Da un lato c'è stata tanta ilarità, dall'altra la furia dei fan della cantante, indispettiti dal gesto del rapper nei confronti della loro beniamina.

Cosa c'è dietro

Ma cosa avrebbe spinto Gué Pequeno a negare l'abbraccio a Elodie? Chiaramente non sono mancate le congetture. Una di quelle che ha avuto maggiore risonanza riguarda Marracash, ex compagno della cantante. Secondo dei rumors riportati da Gabriele Parpiglia a Rtl 105, anche nel backstage dei Club Dogo, Pequeno avrebbe negato l'abbraccio a Elodie, e sarebbe stato un segno di rispetto nei confronti del suo collega rapper Marracash, un tempo fidanzato dell'artista. I rapporti fra i due ex non sarebbero dei migliori.

Secondo molti, il gesto di Gué Pequeno sarebbe una forma di rispetto nei confronti dell'amico.

