Addio a Massimo Brunetti, storico tastierista dei Camaleonti

Foto tratta dal profilo Facebook di Massimo Brunetti

Ascolta ora 00:00 00:00

È morto improvvisamente nella sua abitazione di Pescara, città di cui era originario e in cui viveva, Massimo Brunetti, lo storico tastierista de I Camaleonti. Aveva 69 anni. A dare l'annuncio sui social il suo grande amico e bassista della band Livio Macchia: " Ciao Max. Anche tu hai voluto chiudere la porta al Mondo... Sei andato a trovare Tonino e Paolo per riformare il gruppo? Ciao amico e collega Massimo Brunetti... Ci mancherai... Fai Buon Viaggio ", ha scritto sul suo account Facebook parlando anche degli altri due componenti del gruppo Antonio Cripezzi e Paolo De Ceglie, scomparsi nel 2002 e nel 2004.

Il cuore della band

La morte di Brunetti segna un altro capitolo difficile nella storia dei Camaleonti, gruppo che ha segnato in modo indelebile la scena musicale italiana dagli anni ’60 in poi. Con il suo talento al pianoforte e alle tastiere, oltre che con la sua voce nei cori, Brunetti era considerato da tutti il cuore del gruppo, contribuendo in modo significativo al caratteristico suono della band e partecipando con il suo grande talento alla creazioni di successi che hanno fatto la storia della musica leggera italiana.

Un gruppo da record con 30 milioni di dischi venduti, 17 gli album pubblicati, 39 singoli e diverse compilation e antologie pubblicate anche negli Stati Uniti, in Germania e in Argentina. Tanti anche i dischi d'oro, le maschere d'argento e le partecipazioni a grandi show musicali da Sanremo a Canzonissima, dal Cantagiro ad Un disco per l'estate.

Il grande vuoto che lascia

La scomparsa del grande tastierista lascia un grande vuoto per l'intero panorama musicale italiano. La band ha lasciato una grande eredità artistica che ha influenzato generazioni di musicisti e appassionati.

Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio condivisi suoi social da amici e fan. La camera ardente è stata allestita nell'ospedale di Pescara, mentre il funerale è programmato lunedì 22 luglio alle ore 17 nella chiesa Ss. Angeli Custodi sempre a Pescara.