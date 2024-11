Addio a Radio Veronica One

Ascolta ora 00:00 00:00

E adesso spegne i microfoni pure Radio Veronica One, una delle ultime colonne piemontesi della radiofonia privata, quella nata nella seconda metà degli anni Settanta e capace di rinnovare non solo il modo di fare radio ma anche la diffusione di generi musicali alternativi al cantautorato e al pop italiano fino a quel momento praticamente monopolisti. La radio di Torino è stata venduta dalla famiglia di Giovanni Pinna, che l'aveva acquistata a inizio anni '90. Occhio, sono state vendute le frequenze, ma non il marchio che potrebbe quindi trovare in futuro un nuovo utilizzo magari anche in altri contesti. Le trasmissioni cesseranno a fine anno e i tre dipendenti sono stati avvisati solo all'ultimo, nel consueto e sempre più diffuso disprezzo delle posizioni lavorative. Ora attendono di conoscere che l'acquirente, ossia Radio Birikina, presenti un soddisfacente piano editoriale. Vedremo. Per tanti anni Radio Veronica One è stato un punto di riferimento radiofonico di Torino e dintorni, lanciando anche Piero Chiambretti (nella foto, commentava le partite del Torino) e deejay poi diventati popolarissimi come Gigi D'Agostino e Gabry Ponte.

Era, per capirci, un faro di attualità e di sana ribellione, oltre che una antenna di tendenze e modi di comunicare. Ora il suo spegnimento è l'ennesimo segnale della fine di una fase decisiva che merita di restare negli anni della radio.