Alessandra Amoroso insorge contro le fake news: “Mia figlia sta bene”

Alessandra Amoroso ha partorito lo scorso 6 settembre ed è nata Penelope Maria. Grande l’emozione da parte dei fan che hanno accettato che la cantante si prendesse una pausa dai social per godersi la nascita della piccolina e soprattutto l’inizio di questa nuova fase della sua vita.

Qualche giorno fa, però, è circolata una foto di Amoroso, insieme alla sua bambina, dall’osteopata. Ciò ha diviso i fan: una parte è stata contenta nel rivedere la piccola Penelope un mese dopo, già un po’ cresciuta; dall’altra c’è chi ha pensato al peggio. Alcuni hanno interpretato questa visita come un segnale d’allarme e ben presto ciò ha portato alla diffusione di fake news, secondo cui la neonata avesse dei problemi di salute.

In realtà i bambini appena nati, durante i primi mesi di vita, dovrebbero recarsi da uno specialista per una visita di routine. Ma è bastato un attimo per far alzare un polverone, tanto che l’intervento della cantante è stato inevitabile.

“Guardo la gente dare il suo peggio in rete e non mi sembra nemmeno che apparteniamo alla stessa specie. Nel caso servisse specificarlo (mi auguro di no!), sono tutte bugie!”, ha scritto Alessandra Amoroso sui social, riportando alcuni dei post che insinuano che la sua piccola Penelope abbia dei problemi. In alcuni di questi, ad esempio, si legge che la bambina non stia crescendo e presenti anomalie nello sviluppo.

Insomma, nonostante l’artista stia vivendo un momento di serenità, si è sentita costretta a dover intervenire per bloccare immediatamente la circolazione di queste fake news che avrebbero potuto mettere in agitazione i fan che, per ora, stanno rispettando il suo silenzio social.

Sono sempre di più le donne dello spettacolo che, durante la gravidanza o subito dopo, si trovano a dover dare delle spiegazioni su argomenti molto privati,

come un parto o delle visite mediche. Fino a qualche giorno fa Giulia De Lellis ha dovuto smentire continue fake news su un suo presunto parto, molto prima del tempo, e adesso nel mirino ci è finita anche Alessandra Amoroso.