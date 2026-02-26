Alicia Keys, ecco chi è la cantante che canterà con Eros Ramazzotti stasera a Sanremo

Al suo terzo giorno, il Festival di Sanremo di Carlo Conti è pronto a irretire il pubblico grazie alla presenza di un ospite internazionale. Si tratta di Alicia Keys, cantante statunitense classe 1981 che, grazie alla sua voce e al suo talento, ha dato una forma e una direzione alla musica R&B del nuovo millennio. Con all’attivo ben diciassette Grammy, Alicia Keys è stata inserita per ben due volte nella classifica della rivista Time come donna più influente dell’anno, anche per il modo in cui è riuscita a cambiare le regole e gli standard canonici della musica black. Nata a New York, Alicia Keys ha debuttato nell'ormai lontano 2001 con l'album Songs in A Minor, che l'ha portata a vincere il Grammy come miglior artista esordiente e quello per la canzone dell'anno,andato a Fallin', che ancora oggi è senza dubbio uno dei suoi cavalli di battaglia. Il secondo album è uscito nel 2005 col titolo The Diary of Alicia, ma sono soprattutto il terzo e il quarto album a confermare la sua straordinaria capacità vocale. Inoltre questi album contengono altri due grandi capolavori della sua discografia: No one (2007) ed Empire State of Mind (2009), brano che Alicia Keys canta con Jay-Z e che è diventato il simbolo e la colonna sonora della città di New York, al punto che è impossibile non sentirla mentre si cammina per Times Square.

Negli anni successivi Alicia Keys ha continuato a lavorare con la sua musica, realizzando altri cinque album, pubblicando brani entrati nell'immaginario collettivo come Girl on fire e Show me love. Ogni nuova sfida musicale è stata accolta da pubblico e critica con enorme entusiasmo, al punto che Alicia Keys ha finito con l'essere associata a grandi voci della musica come Whitney Houston, Stevie Wonder e Prince. Ciò che sorprende, nella carriera del superospite della terza puntata del Festival di Sanremo, è che i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo non sono stati in ambito musicale, ma televisivo. La madre, infatti, la accompagna a un provino per I Robinson quando Alicia Keys ha solo quattro anni. Nella serie televisiva andata in onda dal 1984 al 1992 e creata da Bill Cosby, Alicia Keys ottiene una piccola parte in un episodio andato in onda nel 1985. Tornerà sul piccolo schermo nel 2001 in un episodio di Streghe. Nel corso degli anni prenderà parte anche a American Dreams, Sesame Street ed Empire, quest’ultimo ambientato proprio nel mondo della musica black. Il debutto sul grande schermo, invece, arriva nel 2007 con il film Il diario di una tata, ma i suoi due progetti più importanti sono stati Smokin' Aces e La vita segreta delle api.

Sul palco del Festival di Sanremo Alicia Keys non salirà però da sola. Al suo fianco, infatti, ci sarà Eros Ramazzotti, che proprio a Sanremo ha iniziato la sua carriera quando, nel 1984, vince tra le nuove proposte con Terra promessa. Poi, nel 1986, convince tutti con Adesso tu, che lo consacra definitivamente nell’Olimpo della musica italiana, trasformandolo nella star che conosciamo oggi, capace di collaborare anche con artiste del calibro di Alicia Keys. La cantante R&B, infatti, è uno dei featuring presenti nell'album Una storia importante, il sedicesimo album in studio di Ramazzotti, caratterizzato dalla presenza di alcuni brani storici del cantante romano, ri-arrangiati e spesso interpretati da colleghi internazionali.